La racha de 16 nocauts en el primer asalto no ocupa un espacio en la mente de Edgar “The Chosen One” Berlanga. El pes

o súper mediano reconoce que, eventualmente, la misma llegará a su fin.

Tal vez eso suceda tan pronto como este sábado. Quizás sea el estadounidense Demond Nicholson (23-3-1, 20 KO) quien sobreviva los primeros tres minutos ante Berlanga durante el combate programado para la cartelera de boxeo que tendrá como escenario el Silver Spurs Arena en Kissimmee, Florida.

Berlanga espera ofrecer una respuesta la noche del sábado.

“Me preguntan constantemente de la racha porque no es algo normal en el boxeo que un peleador joven está noqueando a todos sus oponentes. Si continuará, eso lo veremos”, dijo Berlanga durante una conferencia virtual para promover el evento que será transmitido por ESPN, ESPN Deportes y, además, ESPN+.

“Demond es un veterano de muchas peleas. Tiene experiencia como profesional y es el tipo de pelea que necesito. No lo estoy tomando a la ligera, nunca he tomado a un rival a la ligera. Para mí, cada pelea es como si fuera por un campeonato mundial. Todas la veo como si fueran la primera porque si pierdo o me pasa algo, y se acabó”, sostuvo Berlanga (16-0, 16 KO).

Hasta la fecha, ninguno de los previos rivales ha representado un peligro serio para Berlanga. Sin embargo, sabe que la historia ante Nicholson puede ser distinta.

“Cada pelea es peligrosa. En mi peso (168 libras) todos lo boxeadores pegan. Tengo que mantenerme concentrado, tranquilo y estable como siempre para completar el trabajo”, sostuvo Berlanga.

Los directivos de la empresa promotora Top Rank están ilusionados con el desarrollo de Berlanga, pero a la misma vez, desean ver su desempeño ante adversarios de mayor pedigrí.

“Le sometidos a la gente de Edgar una lista de cinco potenciales rivales. Los discutimos y todos coincidimos de que Nicholson es la pelea adecuada en este momento. Nadie sabe lo que ocurrirá la noche del sábado hasta que suene la campana. Puede que dure un asalto o se extienda a ocho. Lo que importa es que consiga la victoria y es claro que (Berlanga) está concentrado en la tarea. Es la pelea más importante de su carrera porque es la próxima”, recalcó Carl Moretti, vicepresidente de Top Rank.