Caguas. Al igual que lo hizo el excampeón mundial, Miguel Cotto, en el pasado, el peleador boricua Edgar Berlanga aspira a adueñarse del espectáculo con el Madison Square Garden, de Nueva York, el próximo 11 de junio durante la tradicional cartelera antes del Desfile Nacional Puertorriqueño.

Berlanga defenderá su título NABO de las 168 libras de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) ante el dos veces retador al título mundial, el colombiano Roamer Alexis Angulo, en una jornada en la que compartirá escenario con otros peleadores boricuas, como Xander Zayas.

De cara a este compromiso en el que será la estrella principal, Berlanga (19-0, 16 KO’s) se siente feliz de poder estar en los zapatos de peleadores como Cotto, quien precisamente estuvo presente en el entrenamiento público que se llevó a cabo hoy, miércoles, en el gimnasio, que lleva el nombre de su progenitor, Miguel Cotto Carrasquillo, en Caguas.

“Para mí esa noche será grande. Me siento muy feliz. Le doy gracias a Dios por (tener) otra oportunidad grande en mi carrera”, expresó Berlanga antes de comenzar su rutina de entrenamiento.

“Ese día le quiero dar una victoria grande a Puerto Rico, pues soy el primero (que retoma las peleas ese fin de semana) después de dos años por la pandemia. Estamos listos para ganar en grande para Puerto Rico”, reiteró.

En sintonía con ese deseo, Berlanga se movió a Puerto Rico para entrenar, tal y como hizo la campeona mundial Amanda Serrano para su última pelea. El atleta -que se ejercitó al son de salsa y canciones que reafirman la puertorriqueñidad e insistió en contestar en español las preguntas de la prensa- argumentó que se sentía más cómodo en la isla y muy inspirado por el apoyo de los fanáticos.

“Elegí venir aquí para entrenar porque el día grande es el 11 de junio, y decidí entrenar en mi isla”, expuso. “Me siento más cómodo. Me siento bien. Siempre he estado corriendo en la pista, en el Viejo San Juan. La gente me dice: ‘Hola, Berlanga, campeón’. Eso me motiva”, agregó.

Totalmente recuperado

Berlanga viene de dos peleas en las que aunque ganó, no lució de manera convincente para muchos seguidores. De hecho, reconoció que en su última reyerta ante el canadiense Steve Rolls se quedó con el deseo de terminar la misma con un nocaut.

Sin embargo, en esta pelea entiende que tiene una buena oportunidad para lucir a un alto nivel y mostrar su potencial.

“Esta pelea es buena para mí porque Alexis Angulo va a pelear. Él peleó con (David) Benavidez, a quien le puso mucha presión. Sé que va a hacer lo mismo conmigo, y eso es bueno porque la gente quiere ver una pelea fuerte”, apuntó sobre su contrincante al que describió como un peleador fuerte.

“Esta pelea va a sentar el tono de Edgar Berlanga como la cara de Puerto Rico. Quiero ganar bonito”.

Cuestionado sobre cómo se siente de su lesión en el bíceps -la cual sufrió en octubre de 2021 ante Marcelo Esteban Coceres- el puertorriqueño dijo que aunque le molestó para su última pelea ante Rolls, se siente totalmente recuperado por lo que espera poder tirar más golpes sin temor a una lastimadura.

“Esto va a ser una diferencia. Voy a tirar más jabs, más ganchos. La pelea va a ser diferente”.