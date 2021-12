El boxeador puertorriqueño Subriel Matías (17-1, 17 KO’s) tendrá la oportunidad de vengar su única derrota el próximo 22 de enero cuando se mida nuevamente al armenio Petros Ananyan (16-2-2, 7 KO’s) en un combate pactado a 12 asaltos en la división junior wélter (140 libras) que se celebrará en el Hotel Borgata Hotel Casino & Spa en Atlantic City, Nueva Jersey.

El combate será transmitido en vivo por SHOWTIME, a partir de las 10:00 p.m., hora de Puerto Rico.

Ananyan derrotó a Matías por decisión unánime el 22 de febrero de 2020 en cartel que fue estelarizado por la revancha entre los pesos pesados Tyson Fury y Deontay Wilder en Las Vegas.

“Quien me conoce sabe lo mucho que yo quería esta pelea. Al fin se me está dando la oportunidad y la aprovecharé al máximo. Si yo no le gano a Ananyan, pues entiendo que no merezco ser campeón”, dijo Matías en declaraciones escritas.

“Esa derrota me atrasó un poco en lo que es lo económico, y es necesario esta revancha para mí, mi familia y el barrio (Maternillo) que me vio crecer y se siente orgulloso de mí. Esta pelea será muy emocionante”, añadió.

Luego de esa derrota, Matías se apuntó dos victorias por mocauts sobre los invictos Malik Hawkins, de Maryland, y Batyrzhan Jukembayev, de Kazajistán.