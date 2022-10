Luego de hacer campaña en las 126 libras por unos cinco años y darse cuenta de que su cuerpo ya le pedía que subiera de peso, el peleador boricua Bryan “Chary” Chevalier hará su debut en la división superpluma (130 libras) el 26 de octubre ante su compatriota Ángel “Bebito” Aponte en una cartelera que se celebrará en el Coliseo Roberto Clemente, en San Juan y en la que estará en juego el cetro vacante Intercontinental de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Para Chevalier, que tiene récord de 17-1-1 y 13 nocauts, una victoria en esta pelea a 1o asaltos lo posicionaría entre los primeros cinco lugares en las clasificaciones de la OMB en las 130 libras. Es una movida que entiende que es arriesgada, pero necesaria.

“Yo lo estoy arriesgando todo. Yo estaba cuidando mi clasificación en las 126 libras, así que lo estoy arriesgando todo ahora para subir a las 130 libras. Voy a pelear por un título que me clasifica entre los primeros cinco (de la OMB), lo que me acerca mucho más a esa oportunidad. Esperamos estar optando por esa oportunidad mundial el próximo año”, declaró el peleador en una entrevista realizada en el Monterrey Boxing Club, en Bayamón, donde comenzó a entrenar hace unos 15 años.

PUBLICIDAD

De hecho, Chevalier compartió que se siente muy a gusto en ese espacio al describirlo como su casa. En el gimnasio, que luce unos vistosos murales del artista Don Rimx, hay fotos del boxeador.

En cuanto a su salto de división, Chevalier se mostró satisfecho porque entiende que puede “aguantar mucho más en ese peso”.

“Yo subo a las 130 libras porque el cuerpo me estaba pidiendo las libras de más porque luego de un año inactivo, marco las 126 y no recupero igual que antes. Me reuní con mi equipo de trabajo, y decidimos subir a las 130 libras”, declaró Chevalier.

El atleta de 28 años compartió que se percató de la dificultad para marcar las 126 libras durante su entrenamiento para pelear contra James Wilkins en junio de 2021.

En esa reyerta, no confrontó problemas con la báscula, pero subió al ensogado con unas 10 libras de más cuando solía aumentar hasta 18.

¿Qué te parece la pelea contra Ángel “Bebito” Aponte?, se le preguntó al deportista.

“Va a ser interesante para el público y para mí. Yo la tengo 50/50. Me gusta Bebito porque es un gran peleador. Es zurdo, incómodo, se mueve. Es un guerrero”, describió Chevalier, quien conoce a su rival (11-1), pues han entrenado juntos.

“Yo me estoy preparando para el mejor ‘Bebito’ Aponte. Voy a llegar al 100%. Sé que hay que llevar dos sacos, pero yo soy un ganador y subo a ganar”, puntualizó.

Optimista con el renacer del boxeo

El púgil natural de Bayamón recordó que durante el tiempo que duró la pandemia del COVID-19 no tuvo muchas oportunidades para pelear, aunque su equipo hizo los movimientos para que viera acción en las carteleras tipo burbuja.

PUBLICIDAD

Con el panorama mucho más claro, se siente optimista de volver a los ensogados más seguido.

“Fue mucho la espera. En Puerto Rico había temor al COVID-19, y no había muchas instalaciones. Pero ya estamos de vuelta”.