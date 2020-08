El sueño de cualquier boxeador cuando firma como profesional es pactar lucrativas peleas que le aseguren su futuro económico y conseguir un título mundial que le coloque en el tope del deporte.

Algunos lo logran, mientras otros ven como sus ambiciones se esfuman irremediablemente. En medio de esos extremos se encuentran atletas como el puertorriqueño Thomas “El Francés” Dulorme. El deportista de 30 años enfrentó un duro periodo en el que casi no tenía peleas y tuvo que emplearse como chofer de Uber para poder pagar sus cuentas. Sin embargo, este sábado tiene otra oportunidad titular ante Jamal James en Los Ángeles, California, que podría llevarlo a la cima.

En entrevista con El Nuevo Día, Dulorme (25-3-1, 16 KO’s) repasó esa dura época y le agradeció al exboxeador y ahora promotor Floyd Mayweather Jr. la ayuda que le brindó cuando era parte de Mayweather Promotions. Compartió que rompieron relaciones en buenos términos, pues cada cual entendió que debían seguir por caminos separados.

PUBLICIDAD

“Fueron tiempos difíciles, pero cada uno tiene que hacer las cosas y seguir caminando y trabajando”, declaró Dulorme con tranquilidad durante una videoconferencia con este diario.

“Con Floyd (Mayweather) estábamos bien, lo único es que no llegaban las peleas. Su compañía nos prometía muchas cosas, pero a la misma vez él es un hombre ocupado. Es un buen tipo, pero su compañía no era la adecuada para mí. Él sí me ayudó, trabajamos unas peleas y me ayudó económicamente. También le agradezco eso, pero no pudimos trabajar con su compañía como se debía”, agregó.

Dulorme insistió que el rompimiento con la compañía promotora del llamado Money May se dio de manera armoniosa, pero reconoció que el acuerdo que tenía con la compañía no fue satisfactorio para él. El peleador recordó que estuvo ligado con esa compañía alrededor de dos años.

Según informes de prensa, el púgil firmó con Mayweather Promotions a finales de 2016 y debutó con la compañía en enero de 2017 con una victoria ante Brian Jones. Después se midió a Yordenis Ugas, contra quien perdió, en la cartelera de Mayweather-Conor McGregor en Las Vegas. La anulación del contrato se dio a conocer en julio de 2018. En un periodo de tres años, del 2015 al 2017, Dulorme solo tuvo cuatro peleas, con balance de 2-2.

¿Qué aprendiste de ese periodo?, se le preguntó.

“Aprendí mucho. Aprendí que lo que uno ve, no siempre es la realidad. Uno tiene que pensar en su futuro y en el negocio, y no dejarse impresionar por otras cosas”, estipuló.

PUBLICIDAD

El boxeador expuso que nunca pensó que su carrera se había acabado. Al contrario, se dio a la tarea de buscar otra compañía. Es ahí cuando su manejador Ryan Burton le consiguió un contrato con TGB Promotions.

“Nunca pensé que era el final de mi carrera. Yo sabía que no tenían fecha para mí y que necesitaba hacer algo para salirme de ese contrato y regresar con otra compañía”, expresó el deportista, que ya va para su tercera pelea con TGB Promotions.

De vuelta a los ensogados

Dulorme y James (26-1, 12 KO’s) pelearán el sábado por la faja vacante interina welter (147 libras) de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en el Microsoft Theater de Los Ángeles. Esta es la tercera vez que se pauta este combate debido a los atrasos provocados por la pandemia del coronavirus. La primera fecha establecida era en abril. Luego se calendarizó para junio y también se canceló.

Dulorme entiende que se ha medido a peleadores más fuertes, por lo que está confiado en su victoria. De hecho, dijo que una de sus fortalezas es, precisamente, el haberse enfrentado a peleadores “elite”.

“Yo creo que él (James) no se ha enfrentado a un peleador elite. Además, yo tengo una pegada respetable y pienso que tengo más empuje que él”, sentenció.

Por último, Dulorme apuntó que se siente complacido con su próxima pelea. “Esta pelea significa mucho para mí. Siempre hay oportunidades, simplemente hay que buscarlas y estar con las personas correctas. Es un paso bueno en mi carrera. Mientras pasa el tiempo sigo entre los mejores en mi división (147 libras), que es una de las más calientes por años. Básicamente, es una gran oportunidad que me da la AMB para hacerme campeón”, acotó.

PUBLICIDAD

“Cada pelea es una gran oportunidad porque te lleva a otra pelea. No veo esto solamente por el título, sino por ganar la pelea y porque lo próximo puede ser más grande”, puntualizó.