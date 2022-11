La reactivación del boxeo en la isla ha seguido a paso sólido con la presentación de dos carteleras el 19 de noviembre y el 9 de diciembre.

En la primera fecha, se presentará el olímpico Yankiel “El Doctorcito” Rivera (1-0, 1 KO’s), que será parte de una cartelera que se escenificará en el Coliseo Rubén Zayas Montañez, de Trujillo Alto. El peleador viene de debutar en Colombia con una victoria por nocaut técnico en las 110 libras ante el colombiano José Jiménez.

Rivera, que representó a Puerto Rico en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, se medirá al chileno Ramón Velásquez (7-5, 0 KO) en combate pactado a seis asaltos en las 112 libras.

“Contento de poder pelear en Puerto Rico. Estaba loco de pelear aquí, quería debutar frente a mi gente y no se pudo por la tormenta y cambio de rival. Nos habían ofrecido pelear en Orlando, Panamá, pero ahora se me dio y contento de que mi familia y fanáticos puedan ir a verme”, dijo Rivera en declaraciones escritas.

En esa misma cartelera estarán activos Jean “Lobo” Torres (20-1, 16 KO’s), quien se enfrentará al excampeón mundial argentino César René Cuenca (48-4, 2 KOs) en un combate pautado a ocho asaltos en el peso máximo de 150 libras.

Igualmente, peleará Orlando “Capu” González (18-2, 11 KO’s), quien debutará en el peso super pluma (130 libras). Se enfrentará al nicaragüense William González (30-15, 26 KOs) en un duelo pactado a ocho asaltos.

Omar Rosario se medirá a Bryan Rodríguez. (Ramon "Tonito" Zayas)

Mientras, el púgil de la empresa Top Rank Omar Rosario (8-0, 2 KO’s) tendrá su primer combate en Puerto Rico, cuando se enfrente a Bryan Rodríguez (4-0-1, 2 KO’s), quien también debutará en la isla como parte de un duelo de compueblanos cagüeños programado a seis asaltos en el peso junior wélter (140 lbs).

Los boletos para este cartel están a la venta en Ticket Plus PR.

En el caso de la cartelera del 9 de diciembre -organizada por Miguel Cotto Promotions- se escenificará en el Coliseo Pedrín Zorrilla, en San Juan, y tendrá como protagonistas al excampeón mundial peso super pluma de la Asociación Mundial de Boxe (AMB), Alberto “Explosivo” Machado (23-3, 18 KO’s) junto a Edwin “Chin” Valentín (11-0, 10 KO’s).

Machado hará su debut en la división junior wélter.

Alberto Machado (de pie) noqueó a Luis Porozo en su debut en las 135 libras. (Archivo)

“Después de mi última presentación en marzo del 2021, me senté con mi equipo y mi familia me recomendaron la mejor decisión para mi carrera en ese momento tomarme un descanso. Buscar la forma de reestructurar mi cuerpo, dejarlo descansar y que sanara por los tantos años que he trabajado sin descanso. Ahora estaré de vuelta el 9 de diciembre en el Coliseo Pedrín Zorrilla”, comentó Machado mediante un comunicado de prensa.

Otros peleadores que estarán activos ese día serán el mexicano peso semipesado Yair “Manotas” Gallardo (1-0, 1 KO) y los boricuas William “Wilito” Ortiz (1-0, 1 KO), Addiel Pérez (3-1, 2 KO’s) y su hermano Bryan Pérez (1-0, 1 KO’s).

Los boletos estarán disponibles desde mañana, jueves, 10 de noviembre a partir de las 10:00 a.m. en Ticketera.