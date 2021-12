Cumplidos los 90 años hoy, miércoles, el promotor de Top Rank, Bob Arum, recuerda muy bien el momento en que dudó firmar al boricua Miguel Cotto como profesional en 2000.

Su hijastro y presidente de la empresa de boxeo, Todd DeBuff, recomendó hacer el pacto luego de ver al cagüeño en un torneo aficionado en Corea a pesar de quedar eliminado en la primera ronda.

“Le pregunté cuál era la prisa en firmarlo. Todd me dijo que iba a ser un gran profesional. Así que estuve un poco escéptico”, rememoró Arum en una llamada telefónica con El Nuevo Día desde Nueva York.

“Así que lo firmamos y terminó siendo un gran profesional”, agregó.

Después de la firma hace 21 años, Cotto fue anunciado el martes como parte de la clase 2022 que será exaltada al Salón de la Fama Internacional de Boxeo el próximo junio. El puertorriqueño, de 41 años, recibirá el honor luego de ser elegible al recinto de inmortales el año pasado.

PUBLICIDAD

Será el decimotercer puertorriqueño en ingresar al pabellón en Canastota, Nueva York, uniéndose a leyendas como Héctor “Macho” Camacho, Sixto Escobar, Félix “Tito” Trinidad, Wilfredo Gómez, Wilfredo “El Radar” Benítez, entre otros. En el Salón de la Fama también figuran el árbitro Joe Cortez y el cronista Mario Rivera Martinó.

Cotto es el único púgil boricua masculino en ganar cuatro campeonatos mundiales en divisiones distintas (140, 147, 154 y 160 libras). Terminó su carrera con marca de 41-6 y 33 nocuats.

La mayoría de sus peleas fueron bajo la bandera de Top Rank. De hecho, ahora tiene la marca de reyertas para un boxeador miembro del Salón de la Fama junto la empresa promotora con 41, además de 26 defensas de título mundial. En 2004, ganó su primera faja mundialista (júnior wélter de la Organización Mundial de Boxeo) tras noquear a Kelson Pinto.

“Tuvimos una gran travesía con Miguel. Fue un peleador fantástico. Fue dedicado, trabajó duro y logró cosas grandiosas en el boxeo. Ciertamente, es merecedor de estar en el Salón de la Fama del boxeo. Así que estoy muy orgulloso de eso y de él. Tengo grandes memorias en los años que lo representamos, particularmente los eventos en el Madison Square Garden que coincidieron con la Parada Puertorriqueña en junio en Nueva York”, dijo Arum.

Cotto tuvo 10 peleas en el Garden para marca de 8-2, obteniendo victorias importantes en su carrera frente a Zab Judah, Shane Mosley, Antonio Margarito y Sergio Martínez. Esta última contra el argentino fue su última con Top Rank en 2014, ganando el cetro de las 160 libras de la Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Su pelea final también fue en la “arena más famosa del mundo” con una derrota por decisión unánime en 2017 ante Sadam Ali.

PUBLICIDAD

Arum no sabe precisar en que momento en la carrera de Cotto lo identificó como un futuro miembro Salón de la Fama. Sí reconoció su grandeza en la primera etapa de su laureda carrera.

“No puedo decir que hubo un momento en particular pero recuerdo que temprano en su carrera reconocí su grandeza. A pesar de que lo tumbaban, rápido se levantaba y ganaba la pelea. También, contrario a otros peleadores, particularmente los boxeadores puertorriqueños, su vida personal, no era de estar de fiestas. Estuvo dedicado en el entrenamiento. No sé si hay una pelea en participar que pensé sería un miembro del Salón de la Fama, pero su ética de trabajo acumulada me hizo pensar que sí”, indicó.

“Es uno de los mejores boxeadores de nuestros tiempos. Hay grandes memorias en Nueva York y Las Vegas. Nunca se echó para atrás para pelear con cualquiera. Fue un guerrero valiente. Peleó con los mejores a su alrededor, ya sea Manny Pacquiao o Margarito. Siempre fue contra alguien en el tope. Nunca hubo un problema para aceptar una pelea”, añadió.

A pesar de que Top Rank y Cotto siguieron caminos distintos luego de la pelea contra Martínez, Cotto y Arum mantienen una relación de negocios, con la casa promotora dándole exposición a los boxeadores bajo Miguel Cotto Promotions.

/ Miguel Cotto, único púgil puertorriqueño en conquistar cuatro títulos mundiales en cuatro divisiones distintas (rama masculina), será exaltado al Salón de la Fama del Boxeo Internacional en 2022. (Frank Franklin II)

Cotto se retiró en el 2017 con récord de 41-6 con 33 victorias por nocaut. (ANDRE KANG)

Cotto , que debutó como profesional en 2001, comenzó a llamar la atención con su sólida pegada. En 2004, derriba a Kelson Pinto en el Coliseo de Puerto Rico. (Ramon Tonito Zayas)

En 2005, derrota a Demarcus Corley en Bayamón. (Ramon Tonito Zayas)

Cotto tuvo una contundente victoria contra Zab Judah en 2006 que lo elevó al estrellato boxístico. (Xavier J. Araujo)

En 2006, Cotto venció a su compatriota Carlos "El Indio" Quintana en Atlantic City, Nueva Jersey. (Xavier J. Araujo)

Otras de las importantes victorias de Miguel Cotto fue contra Shane Mosley en 2007. (Xavier J. Araujo Berrios)

Miguel Cotto sufrió su primer revés ante el mexicano Antonio Margarito en 2008. Luego se descubrió que el azteca tenía yeso en su vendaje y fu suspendido. (juan angel alicea mercado)

Cotto se destacó por enfrentar a los mejores peleadores de su división. En 2009, chocó contra el filipino Manny Pacquiao. (Juan Luis Martinez)

Cotto con una devastadora pegada al rostro del nicaragüense Ricardo Mayorga en 2010. (Xavier J. Araujo)

Cotto perdió, en medio de su carrera, a su padre, Miguel Cotto Sr., de forma sorpresiva en 2010. (Ramon Tonito Zayas)

Cotto vengó su derrota contra Margarito en 2011 en Nueva York. (Ramon " Tonito " Zayas / STAFF)

En 2012, Cotto puso a sudar al invicto Floyd Mayweather Jr. en una de las reyertas más competitivas del norteamericano. (Xavier Araujo)

Cotto conquistó su cuarto cetro en una división distinta en 2015 cuando venció al argentino Sergio Martínez en el Madison Square Garden de Nueva York. (JOSE RODRIGUEZ)

Cotto chocó en el 2015 con el actual campeón mexicano Saúl "Canelo" Alvarez. (ANA MARIA ABRUNA REYES)

Buen futuro en Xander Zayas

Además de encontrarse en la Gran Manzana para celebrar sus nueve décadas de vida, Arum dirá presente en la cartelera del sábado en el Madison Square Garden para la cartelera estelarizada por Vasiliy Lomachenko y Richard Commey. Allí, el joven puertorriqueño Xander Zayas hará su debut en la mítica instalación. Zayas, quien fue la firma más joven de Top Rank hace dos años cuando tenía 16, va encaminado a heredar el trono que ocupó Cotto entre los boricuas.

PUBLICIDAD

Aunque no puede compararlo en el ring con Cotto, Arum sí ve un gran futuro con el prospecto que presenta marca de 11-0 con ocho nocauts.

Foto de Xander Zayas con el promotor de Top Rank, Bob Arum. (Suministrada)

“No veo relación porque vino a nosotros tan joven. Todavía no sabemos en qué división se mantendrá. Está creciendo. Pero tiene un talento tremendo, es bien jovial con los fanáticos, tiene una gran personalidad y es absolutamente bilingüe, lo que no era Cotto cuando comenzó con nosotros. Lo aprendió en la marcha. Mientras los años pasen, no tardará en ser una tremenda superestrella”; opinó Arum.

Celebra en grande los 90

Con 90 años cumplidos, Arum no tiene freno en su agenda. Hoy, primero, almorzó con su esposa y en la noche festejería en un restaurante con su familia cercana. El jueves, la Asociación de Cronistas de Boxeo lo honrará en una cena. El viernes, será la fiesta oficial con sus hijos, nietos y amigos. La celebración termina con la cartelera del sábado en el Garden.

Arum no tiene planes de alejarse del boxeo en un futuro cercano, así que le preguntamos el secreto de su longevidad para mantenerse saludable y activo.

“Creo que son los buenos genes. Sin genes es imposible. Si tienes genes decentes y la actitud de que la edad es solo un número, puedes seguir hacia adelante porque te gusta lo que haces. No hay razón para detenerse. Claro, hay ciertas cosas que no puedo hacer ahora con 90 comparado como cuando tenía 60. Fuera de esto, puedo seguir siendo útil y ayudar a desarrollar talento, hacer lo más que me gusta”, respondió Arum.