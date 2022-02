Para José “Sniper” Pedraza pelear contra el excampeón mundial júnior wélter, el mexicoamericano José Ramírez, es una muestra de que es considerado como parte de la elite de esa división y que merece la oportunidad de disputar un tercer título mundial.

El boxeador cidreño, que tiene marca de 23-3 y 14 nocauts, se medirá al otrora monarca de las 140 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB) el 4 de marzo, en el Save Mart Center de Fresno, California.

La reyerta será la estelar de la cartelera y se transmitirá en vivo por ESPN+. El ganador se colocaría en posición de optar por un campeonato para finales de este 2022.

“El que me hayan considerado para esta pelea me dice que estoy en la elite”, sostuvo Pedraza en entrevista con El Nuevo Día.

“Soy el nuevo en la división, y esto me da a entender que estoy a la altura de todos esos grandes campeones. Esto me enorgullece y me anima a seguir trabajando más fuerte. Que piensen en mí para pelear con los grandes boxeadores, me anima porque estoy en busca de otro título mundial”, añadió el atleta.

Pedraza fue campeón en las 130 y las 135 libras. Por su parte, Ramírez (26-1, 17 KO’s) perdió en mayo pasado sus cinturones del CMB y de la OMB ante el escocés Josh Taylor, que era el monarca de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). Tras este resultado, Taylor se convirtió en el campeón absoluto de las 140 libras.

Este fue el último combate que realizó Ramírez, que ha dejado claro que desea conseguir una revancha ante Taylor. Pero antes, debe vencer al boricua.

El boxeador José "Sniper" Pedraza hizo el grueso de su entrenamiento en Cidra. (Suministrada / Top Rank)

Un paso más adelante

Al hablar sobre la importancia de su próximo combate, Pedraza reiteró que una victoria le daría esa ansiada oportunidad titular.

“Esto significa mucho para mí, para mi familia y para Puerto Rico porque me pondría en camino a estar con esas leyendas y esos grandes campeones que tiene la isla en tres divisiones o más, que no son muchos. Yo quiero lograr esa meta y dejar ese legado”, articuló Pedraza, quien viajará el domingo a California.

Entre ese grupo de boxeadores que tienen tres títulos o más se encuentran Félix “Tito Trinidad, que ganó cetros mundiales en tres divisiones (147, 154 y 160 libras); y Miguel Cotto, que obtuvo coronas en las 140, 147, 154 y 160 libras.

El púgil, de 32 años, entiende que puede salir con la victoria el 4 de marzo porque “tengo todas las habilidades y las destrezas” para ello. Agregó que ha trabajado muy fuerte en este campamento.

“A José Ramírez hay que trabajarlo con mucho boxeo y -obviamente- tener una buena condición. Yo me he preparado para eso. Además, en esta división me siento más fuerte, con las manos más explosivas. Con Ramírez eso no es suficiente, con él hay que ir con todo”, compartió Pedraza, quien tiene marca de tres victorias y una derrota desde que subió a las 140 libras.

Recuperado de COVID-19

Esta pelea, originalmente, estaba pautada para realizarse 5 de febrero. Sin embargo, tuvo que ser pospuesta porque el puertorriqueño dio positivo a COVID-19.

Al día de hoy, Pedraza asegura que se siente totalmente recuperado. Eso sí, aceptó que se preocupó cuando confrontó dificultad para entrenar durante esos días.

“Luego que me dio fiebre y cuando me comencé a sentir mejor, me dio una tos intensa y mucha fatiga. Tanto así que el primer día que creía que podía entrenar, me fui a correr y sentía que me moría. Estaba fatigado y sentía el pecho apretado. Esto siguió así por semana y media. No me asusté, pero sí me preocupé porque ya tenía la pelea ahí”, contó.

El atleta entonces optó por descansar mientras se recuperaba completamente. “Gracias a Dios he podido recuperarme muy bien y rápido. Los músculos tienen memoria, y todo el entrenamiento que hice anteriormente hizo que pudiera retomar mi rutina después y asimilar todo bien”.