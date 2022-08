Xander Zayas ha logrado, poco a poco, todos los objetivos que se ha propuesto cumplir en lo que va de su corta carrera como boxeador profesional.

A sus 19 años (cumple 20 el 5 de septiembre), el puertorriqueño se ha convertido en uno de los mejores prospectos del deporte rentado bajo la casa promotora Top Rank. El sábado pasado, preservó su invicto con una contundente victoria sobre el mexicano Elías Espadas, 12 años mayor que él, para conquistar su primer título regional.

Zayas ahora tiene en su cintura la faja NABO de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) de las 154 libras y apunta a defender el cetro en diciembre con miras a su primera oportunidad de título mundial en 2023-24.

“Era algo que teníamos como meta para 2022 (ganar el cetro regional)”, dijo Zayas a El Nuevo Día en medio de su visita a la isla.

“Estoy superagradecido por la oportunidad. Fue una emoción bonita. Primer paso a la meta mayor que es el campeonato mundial. Es algo que me gustó. Creo que para finales de 2023 o principios de 2024 debo estar en esa lista de peleas por el campeonato mundial. Es cuestión de tener paciencia y seguir mejorando”, agregó.

En las 154 libras, la división es dominada por completo por el estadounidense Jermell Charlo, campeón indiscutible.

Zayas acabó con Espadas con un nocaut en el quinto asalto en medio de la cartelera en Las Vegas protagoniza por el triunfo del excampeón Teófilo López. También, derribó al azteca de 31 años en el episodio inicial.

Xander Zayas en la plaza de mercado de Santurce. El púgil boricua sigue invicto 14-0 en el profesionalismo. (Ramon "Tonito" Zayas)

El boricua, quien firmó con Top Rank a los 16 años, mejoró a 14-0 con 10 nocauts en un combate que marcó su regreso al cuadrilátero luego de perderse la cartelera del pasado junio en Nueva York, un día antes de la parada puertorriqueña, por enfermedad.

“Creo que me hacía falta volver a ring. No me sentí que perdí tiempo. El tiempo que pasó, pasó. Me sentí cómodo y entiendo que di una buena pelea”, declaró.

Como una futura estrella que ya acapara los titulares, Zayas se expresó complacido por el camino que atraviesa su carrera.

“Como siempre digo, no es una responsabilidad. Es enfoque. Tengo que mantenerme enfocado en lo que amo. Es lo que me va a llevar al éxito. Creo que todo está yendo como queremos que vaya, con calma, sin ningún tipo de prisa. Tomando pasos necesarios para llegar a donde queremos”, indicó.

Zayas permanecerá unos días más en Puerto Rico para disfrutar de unas pequeñas vacaciones antes de volver a la carga en el gimnasio. El jueves, el fanático de los Cangrejeros de Santurce asistirá al quinto juego de la final del Baloncesto Superior Nacional (BSN) entre los Atléticos de San Germán y los Vaqueros de Bayamón en el Coliseo Rubén Rodríguez.