En la actualidad, Puerto Rico solo tiene un campeón mundial de boxeo masculino. Pero, en el horizonte, asoman algunas figuras que en un futuro cercano podrían aumentar el número de monarcas del patio, y la empresa Miguel Cotto Promotions podría aportar algunos.

Este viernes, el peso junior welter Danielito Zorrilla podría comenzar a tocar con más fuerza a las puertas de una oportunidad titular cuando se mida al también invicto peleador estadounidense Arnold Barboza, Jr. en un combate que de seguro servirá de plataforma de lanzamiento para el que resulte vencedor. El combate será transmitido por la cadena ESPN. La cartelera comenzará a las 9:00 de la noche.

“Yo entiendo que me pondría bien alto porque estamos hablando de Barboza, que es un boxeador de nivel. Esta pelea es de nivel. Para mí esta pelea es hasta de título mundial, una pelea grande. Entiendo que de salir ganador de aquí, me pone en las primeras posiciones para pelear por un título mundial”, dijo Zorrilla vía telefónica en entrevista con El Nuevo Día previo a la ceremonia del pesaje celebrada este jueves y en la que marcó 139.6 libras al igual que Barboza.

PUBLICIDAD

Zorrilla, de 28 años y con marca de 16-0 con 12 nocauts, enfrentará en la pelea estelar a Barboza, quien tiene foja de 26-0 con 10 nocauts, en una cartelera a celebrarse en el Pechanga Resort & Casino, de Temecula, California. Disputarán un título regional, el Intercontinental de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), en la división de las 140 libras, pero el toabajeño lo ve con mucho más valor por lo que puede implicar para su carrera.

Al momento Puerto Rico solo tiene a un campeón mundial en la rama masculina, en la figura del minimosca Jonathan “La Bomba” González. En la rama femenina está la titular pluma Amanda Serrano, quien es parte de la historia como la única mujer que ha ganado siete coronas en igual número de divisiones y quien el mes próximo hará otra defensa titular.

Arnold Barboza tiene marca de 26-0 con 10 nocautos, y Danielito Zorrilla presenta récord de 16-0 con 12 triunfos por la vía rápida. (Suministrada / Top Rank)

“Esto es todo un proceso y entiendo que esta pelea me llega en un buen momento. Entiendo que en mi mejor momento. Quizás antes yo decía que estaba ready para un título mundial pero como me visualizo ahora, digo que el (peleador) de antes no estaba ready; el de ahora sí está ready”, añadió Zorrilla.

Zorrilla atribuye todo a que se siente más maduro, y dicha madurez lo ha llevado a cuidarse mejor desde el punto de vista nutricional y en su preparación física, dijo.

Entretanto, Bryan Pérez, director ejecutivo de la empresa que maneja la carrera de Zorrilla, Miguel Cotto Promotions, habló del potencial de esta pelea para el futuro de su protegido.

PUBLICIDAD

“Ahora mismo Barboza es el número 6 del mundo en la OMB y Zorrilla el número 10 y campeón (regional) de la NABO. Obviamente el ganador de esta pelea debe estar entre las primeras tres posiciones para disputar un campeonato del mundo. Entendemos que una victoria sólida de Danielito Zorrilla el viernes lo va a catapultar a lo mejor de la división para ostentar una oportunidad contra el campeón Josh Taylor, si es que lo va a defender este año, o ver qué pasa con él porque tiene un compromiso previo de una revancha que tiene que hacer”, dijo Pérez.

“Obviamente llega el momento en las carreras que este tipo de encuentro se tienen que dar para definir qué tienes como peleador. Y llegó el momento de la pelea real, de la pelea importante que va a catapultar a Zorrilla en este caso, o a Barbosa. Somos dos empresas promotoras que han desarrollado dos carreras, pero llegó el momento de definir cuál es el mejor de ambos. Es una oportunidad dorada para Danielito de exponer su talento”, agregó Pérez reconociendo por otro lado a la firma de Top Rank, que representa a Barbosa.