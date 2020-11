A menos de un mes de regresar al ring, el púgil boricua Félix “El Diamante” Verdejo dijo que se encuentra listo para cerrar el año dejando otra buena impresión.

El peso ligero boricua enfrenta el 12 de diciembre al japonés Masayoshi Nakatani en la cartelera que estelariza el peleador de ascendencia boricua Shakur Stevenson y en la que también reaparece el pegador de origen puertorriqueño Edgar Berlanga.

Verdejo lleva un mes entrenando en Las Vegas, en el gimnasio de su entrenador Ismael Salas, y dijo que llegó allí con una fuerte base para sostener el trabajo que Salas le tenía diagramado para enfrentar a Nakatani.

“Ha estado excelente, todo viento en popa. Vine con una base de preparación, la condición, que es lo primordial, y una vez me instalé aquí estaba bastante adelantado en el trabajo”, dijo Verdejo.

El atleta añadió que ronda en la actualidad entre las 142 y 143 libras.

“ Es un oponente alto. Estoy trabajando con personas grandes y más o menos similares a su estilo. Para colocar mis manos tengo que ser más agresivo. Sé que es muy bueno, aguerrido. No voy a permitir que me quite el plato de comida de mi hija. Voy a salir airoso el 12 de diciembre ” Félix Verdejo

Verdejo comenzó su preparación física en Puerto Rico con el entrenador Cruz Manuel Pensa. Al comenzar dichos trabajos dijo que quería estar como Tito Trinidad, quien en el asalto 12 estaba como en el primero durante toda su destacada carrera.

Esa preparación la ha notado en la etapa de guanteos y trabajo fuerte que ha estado haciendo en Las Vegas para enfrentar a Nakatani.

“Se ve la mejoría (en estámina). En el último round, cuando acabo los sparring, estoy nuevo. También hay que guardar esas energías para la pelea”, dijo.

Nakatani será un ponente complicado por su estatura de 6′0. Su única derrota en 19 peleas fue contra el múltiple campeón Teófimo López en su último combate. Nakatani cayó por decisión unánime contra López, quien pasó luego de derrotar a Vasiliy Lomachenko en el megacombate del mes pasado.

Félix Verdejo lleva ya varias semanas entrenando en Las Vegas.

El boricua confía en sus recursos frente a Nakatani.

“Es un oponente alto. Estoy trabajando con personas grandes y más o menos similares a su estilo. Para colocar mis manos tengo que ser más agresivo. Sé que es muy bueno, aguerrido. No voy a permitir que me quite el plato de comida de mi hija. Voy a salir airoso el 12 de diciembre”, dijo.

“Es un poco complicado por lo grande, pero que eso no presenta amenaza hacia mí, y sé que puedo derrotarlo”, agregó.

Nakatani tiene 12 nocauts entre sus 18 victorias. Verdejo subirá con marca de 27-1.

Verdejo se siente por arriba de López y Lomachenko

Su combate contra Nakatani será un medidor para Verdejo, sobre todo porque el japonés le hizo una buena pelea a López. Verdejo se podría encontrar en el camino con López o con Lomachenko.

Teófimo López celebra con sus cuatro campeonatos de la división ligera tras derrotar a Vasiliy Lomachenko. (top rank)

Luego de ver el combate de López y Lomachenko, el boricua señaló que está por encima de esos dos púgiles, de acuerdo el desempeño en el megacombate.

“Me veo por encima de ellos”, aseguró.

“Ya pudieron ver que Lomachenko es vulnerable. El mismo López también. Lo van a notar cuando se de esa pelea para mí. Así como él (López) dio la sorpresa, yo también la voy a dar la sorpresa más adelante”, vaticinó.