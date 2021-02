El peleador puertorriqueño Jovanie Santiago tuvo el sábado ante el excampeón de cuatro divisiones, Adrien Broner, lo que algunos medios calificaron de “un robo” durante un cartel presentado por Premier Boxing Champions efectuado en el Mohegan Sun Arena de Uncasville, Connecticut.

En su primera pelea en dos años, Broner (34-4-1, 24 KO’s) al parecer no estuvo lo suficientemente activo durante el combate, antes de reaccionar a fines de la pelea para apuntarse una decisión unánime de 115-112, 116-111 y 117-110 sobre Santiago (14-1-1, 10 KO’s), puntuaciones que generaron controversia.

Según las estadísticas de Showtime, Santiago dominó a Broner en golpes pegados 207-98, en jabs pegados 83-49 y en ‘power punches’ 124-49, pero al parecer, el despertar de Broner en los asaltos finales provocó que los jueces le dieran la decisión. En el noveno cortó a Santiago debajo del ojo izquierdo.

“Quiero irme a casa y observar mi pelea. No había peleado en dos años. Me sentí bien y sentí que gané la pelea. Siento que le gané con el jab, honestamente. Se siente muy bien que me levantaran la mano”, manifestó Broner en la entrevista posterior al encuentro.

Otros que evaluaron el desafío, como Steve Farhood, de Showtime, vieron una pelea distinta. Farhood la vio 114-113 a favor de Santiago. El portal Bad Left Hook, que expresó que Broner “lució mohoso” y provocó reacciones mixtas en su regreso, la vio 114-113 para Broner luego de un controvertible punto que se le restó a Santiago, lo que hubiese dejado un empate.

Santiago, de 31 años, dijo a CBS Sports tras el combate que “esto no me sorprende. Broner realizó un gran trabajo. La decisión se pudo haber inclinado para cualquier lado. No quiere decir que pensaba que estaba perdiendo la pelea, pero se pudo ir para cualquier lado. Él peleó muy bien y se fue a una decisión. Los fanáticos del boxeo saben quien soy ahora, pero para ganar esta pelea, creo que necesitaba poner un poco más de presión para salir airoso”, manifestó el puertorriqueño.

Las redes sociales también vieron diversas opiniones sobre la decisión. Por ejemplo, el excampeón británico y europeo, Enzo Maccarinelli, escribió que “no hay manera de que Broner haya ganado por tanto”.

Jermell Charlo, campeón junior mediano del CMB, AMB y FIB, expresó en su cuenta “WTF…otra decisión de m…”.