Henry “Moncho” Lebrón vence a Christopher “Pitufo” Díaz en un combate entre boricuas en el Clemente

Henry “Moncho” Lebrón sobrevivió el sábado a un agresivo Christopher “Pitufo” Díaz para preservar su invicto con una victoria por decisión unánime en el combate coestelar de la pelea titular entre Liam Paro y Richardson Hitchins en el Coliseo Roberto Clemente.

Lebrón se agenció los títulos superpluma (130 libras) Continental de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y Latino de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), y colocó su récord profesional en 20-0, con 10 nocauts.

Dos jueces vieron la pelea 97-93, y el tercero, 96-94, todas las puntuaciones a favor de Lebrón en la pelea escenificada a un máximo de 10 asaltos.

“‘Pitufo’ fue un gran guerrero hoy. Dio una gran pelea para el público, para mí. Muy contento con mi trabajo. Hay ‘Moncho’ para largo”, dijo Lebrón, protegido de Matchroom Boxing, tras la reyerta.

“Yo tenía las tarjetas en la mente. Estaba claro de que había ganado el combate. Tienen que contar con ‘Moncho’ Lebrón en el boxeo puertorriqueño y a nivel mundial”, agregó.

PUBLICIDAD

Fue la quinta derrota para Díaz, que venía de dos triunfos consecutivos bajo la tutela del excampeón mundial venezolano Jorge Linares.

Un ensangrentado Henry "Moncho" Lebrón en los asaltos finales del combate contra Christopher "Pitufo" Díaz. (Alejandro Granadillo)

“Si preguntas mi opinión, pienso que gané la pelea”, declaró Díaz, quien se mostró afectado emocionalmente por la decisión.

“Anoté siete a tres. Una persona no puede ganar una pelea corriendo. Menos una pelea con tres títulos en línea. Los fanáticos vinieron a ver una pelea comprometedora. De parte de él no hubo mucha acción en los asaltos, fueron bien pocas, pero nada. Yo he caído cuatro veces. Levantarme de una quinta lo voy a hacer. ‘Pitufo’ viene más fuerte que nunca”, aseguró el boxeador de 30 años.

LeBrón mantuvo distancia con su jab en los asaltos iniciales ante el acecho de Díaz, cuidadoso en lanzar golpes al enfocarse más en su defensa.

El barranquiteño, que rindió tributo a Roberto Clemente luciendo los colores de los Pirates de Pittsburgh en sus guantes, pantalones y zapatillas, pudo conectar una fuerte derecha al rostro de Lebrón en el tercer acto para levantar a los presentes.

Díaz fue el agresor en la mitad de combate. Al finalizar el quinto asalto, intercambió palabras con Lebrón al caminar hacia sus respectivas esquinas.

Díaz continuó con su plan y obligó a Lebrón a refugiarse en la sogas, buscando oportunidades para conectar golpes. Díaz volvió a colar otra derecha en el sexto acto y Lebrón, quizá en un intento por desconcentrar a su compatriota, comenzó a retarlo para intercambiar golpes, alocando las gradas con su pedido.

Ya para el noveno asalto, Díaz tenía a Lebrón sangrando por la frente debido a un cabezazo. Lebrón se mantuvo alejado de Díaz y continuó invitándolo a lanzar golpes.

PUBLICIDAD

Pese a la herida, Lebrón pudo recuperar terreno en la tarjetas con varios golpes conectados en las últimas vueltas.

“Lo estudié en los primeros asaltos. Vi los pies de él, que nunca estaban parejos para buscarme. Siempre se confundía con los pies. Eso me dio una ventaja. Cada vez que me movía de lado a lado, confundirlo. Se me hacía fácil salir”, analizó Lebrón, de 27 años.

“Yo quería desenfocarlo, para esperar que él me diera y yo volver a tirar. Yo le daba y me iba y no tenía problemas porque se quedaba parado. Ese fue el propósito del juego. Que bueno que cayó y se me hizo más fácil”, agregó.

Yankiel Rivera preservó su invicto y propinó un nocaut técnico

En otros resultados, Yankiel Rivera (7-0, tres KOs) preservó su invicto al recetarle un nocaut técnico su compatriota Ángel González (14-1, siete KOs), para retener los cinturones regionales peso mosca (112 libras) de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), de la AMB y del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Asimismo, Rivera se llevó la faja Silver del CMB.

El apodado “Doctorcito” derribó a González faltando 1:52 minutos de tercer asalto. Con la guardia arriba, Rivera esperó a que González lanzara una combinación para sorprenderlo con una izquierda en la quijada, enviándolo a la lona.

González sobrevivió el episodio agarrándose del toalteño. Al comenzar el cuarto, el castigo de Rivera al cuerpo obligó a González a poner una rodilla en la lona para su segunda caída. No sobrevivió el round. El referí Luis Colón detuvo el combate en los segundos finales tras González caer de rodillas nuevamente ante los golpes de Rivera.

PUBLICIDAD

“La verdad fue que me di cuenta que lo lastimé abajo. Después que lo lastimé abajo ya seguí trabajándolo poco a poco hasta que llegó el momento de detenerse el combate. El primer round fue esperar lo que traía el rival para ya después poner mis manos y poner la presión”, declaró Rivera.

El medallista de Juegos Centroamericanos y del Caribe, y Juegos Panamericanos, apunta a una oportunidad de título mundial en las 112 libras. Se habla de que podría recibirla en marzo.

“Le dejo las cosas a la casa promotora. Nosotros queremos el título del mundo. Cuando ellos nos digan. Creo que he hecho un trabajo increíble, que me lo he ganado. Me han hablado de la cartelera que quieren hacer con Edgar Berlanga aquí el 8 de marzo. Entiendo yo que al ser de la misma empresa y ser boricua, estaría participando”, apuntó.

El título mosca de la FIB está vacante.

La cartelera televisada por DAZN abrió con una victoria por decisión dividida del argentino Agustín Quintana contra el californiano Marc Castro en una pelea de las 135 libras a 10 asaltos.

Triunfa Willito Ortiz

En un choque entre invictos, William “Willito” Ortiz obtuvo su séptima victoria como profesional al propinarle el primer revés a su compatriota Lionell “Taz” Colón (6-1, 3 KOs) por decisión unánime.

Las tres tarjetas fueron 80-72 a favor de Ortiz, firma de Matchroom, en la pelea de ocho asaltos en las 140 libras.

“Siento que demostré mis habilidades frente a un boxeador que era invicto y lo catalogaban como el supuesto otro mejor del país. Siento que sacamos todas las herramientas. Aguantó los golpes simplemente. No lo pude noquear pero le di en la cara en los ocho asaltos”, dijo Ortiz luego de la pelea.

PUBLICIDAD

William "Willito" Ortiz pega una derecha a Lionell "Taz" Colón. (Alejandro Granadillo)

En el segundo acto, Ortiz pudo descifrar la defensa de Colón y conectó múltiples jabs. Aunque los golpes fueron claros, Colón, con un gran apoyo en las gradas del Este del Clemente, movió su cabeza en señal de que los puños no lo afectaron. El castigo aumentó en el quinto round, provocando que la fanaticada coreara “Willito”.

Ortiz indicó que se lastimó la mano izquierda en el sexto asalto con un gancho en la sien de Colón. Pese a la lastimadura, mantuvo el control en el ring hasta el campanazo final.

“No es excusa. Hicimos el trabajo que teníamos que hacer. Era mi meta tumbarlo pero aguantó los golpes”, agregó.

Ortiz tiene en agenda volver al ensogado en marzo de 2025.

Más temprano, José “Cheito” Román capturó el campeonato continental de las de las 147 libras de la AMB al vencer por decisión divida al norteamericano Jalil “Major” Hackett.

Dos jueves vieron ganar al bayamónes, 96-94, en 10 asaltos. Román colocó su foja en 14-1, con seis KOs.

Durante los combates preliminares, Stephanie “La Medicina” Piñeiro derrotó por decisión unánime a la brasileña Kalindra Faria y aumentó su invicto a 8-0 con dos nocauts. Faria fue una rival de último minuto que reemplazó a la venezolana Ogleidis Suárez.

Piñeiro derribó a su rival en el primer asalto de ocho en la reyerta de las 147 libras. Los jueces la vieron ganar 80-71.

Además, Juan “Juancito” Zayas (11-0-1, ocho KOs) preservó su invicto por decisión unánime ante el dominicano Gerardo Vélez (16-3, 11 KOs) en las 118 libras.