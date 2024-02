Jake Paul quiere ganarse a la fanaticada boricua en el “Choliseo” y propinar “el más vicioso de los nocauts”

No obstante, de los lugares mencionados, ninguno es un escenario (o plaza) tradicional del boxeo rentado.

“La realidad es que no he estado en un lugar en donde el boxeo sea prácticamente un deporte nacional, como es aquí en la isla”, añadió.

“Sé que mucha gente me describió como un loco, o me sigue describiendo así, cuando me metí al boxeo... Pero yo solo quiero hacer que este deporte sea mejor. Aunque todavía resta mucho trabajo por hacer”, sentenció.