El estadounidense Jamel “Semper Fi” Herring retuvo su título mundial peso junior ligero de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) tras detener por nocaut en el sexto asalto al dos veces excampeón mundial, el irlandés Carl “The Jackal” Frampton, en la velada que se celebró este sábado en Dubái.

Herring (23-2, 11 KO’s) derribó a Frampton (28-3, 16 KO’s) dos veces. La caída final fue cortesía de un brutal “uppercut” propinado en la sexta vuelta. Un ataque de seguimiento llevó a la esquina del irlandés a tirar la toalla, lo que puso fin al combate y a la carrera de Frampton.

“Me siento honrado de compartir el ring con él. Él es un campeón mundial de dos divisiones. Lo ha hecho muy bien en el deporte del boxeo, y fue un honor”, dijo Herring.

“Fue una montaña rusa emocional tan solo llegar aquí. Mi última actuación no fue la mejor. La gente dudaba de mí. Me llamaron todos los nombres del libro, pero incluso con el corte, no me iba a rendir. No iba a renunciar, y Carl Frampton es un campeón tremendo. Soy fan desde el primer día. Es difícil ver a un veterano del deporte salir así”, añadió el monarca de 35 años.

PUBLICIDAD

Frampton intentaba convertirse en el primer hombre de Irlanda en ganar títulos mundiales en tres categorías de peso. Al no haber alcanzado ese objetivo, el peleador de 34 años decidió retirarse.

“Dije antes de la pelea que me retiraría si perdía, y eso es exactamente lo que voy a hacer. Solo quiero dedicar mi vida a mi familia. En el boxeo me ha ido bien. También ha sido malo para mí, pero los últimos años con este equipo han sido los mejores de mi carrera. Solo quiero ir a casa con mi hermosa esposa e hijos, y eso es todo”, declaró.

“Acabo de recibir una paliza del mejor hombre. Realmente batallé por meterme dentro de su guardia”, puntualizó.