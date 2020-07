El campeón mundial junior ligero de la Organización Mundial de Boxeo, Jamel Herring, arrojó positivo a COVID-19 en una prueba realizada esta mañana lo que llevó a cancelar nuevamente, su pelea con el puertorriqueño Jonathan Oquendo.

La reyerta estaba pautada para mañana, martes, en la “burbuja” de Top Rank en Las Vegas e iba a ser transmitida por ESPN. Top Rank anunció que la pelea de peso ligero entre Mikaela Mayer y Helen Joseph será el evento estelar.

Es la segunda ocasión que Herring arroja positivo al coronavirus previo a una pelea. Herring y Oquendo estaban listos para pelear el 2 de julio, pero el resultado positivo a COVID-19 de Herring atrasó la pelea por 12 días.

“Estoy extremadamente decepcionado de que no voy a poder pelear. Como he compartido anteriormente, obtuve resultados positivos para COVID-19 el 22 de junio después de mostrar síntomas. Me puse en cuarentena y me recuperé según las indicaciones de mi médico. Luego volví a probar el 3 de julio y mi prueba fue negativa, por lo que este resultado es una completa sorpresa”, expresó Herring en comunicado de prensa.

“Estaba completamente preparado para hacer mi segunda defensa del título mañana por la noche. Espero que mi equipo y Top Rank puedan reprogramar esta pelea pronto. Gracias por todo el apoyo que todos han mostrado. No puedo esperar para volver al ring”, abundó.

Top Rank también anunció que la pelea entre Luis Meléndez y Eddie Vázquez fue cancelada debido a que Meléndez dio positivo a COVID-19.