Jonathan “Bomba” González finalmente sujeta en sus manos el resultado de haber rebasado múltiples tropiezos y años de sacrificios.

La Organización Mundial de Boxeo (OMB) le entregó al púgil el cinturón que lo certifica como nuevo campeón júnior mosca (108 libras) durante una actividad que se llevó a cabo ante la presencia de los exmonarcas de dicha división Iván Calderón y Alex “El Nene” Sánchez.

Jonathan 'Bomba' González posa junto a su faja de campeón de las 108 libras de la Organización Mundial de Boxeo en una actividad celebrada el martes. (Alexis Cedeño)

El pasado 16 de octubre, González superó al mexicano Elwin “La Pulga” Soto por decisión dividida durante una cartelera que tuvo como escenario el Chukchansi Park en Fresno, California.

“He pasado por muchas cosas desde el principio de mi carrera. Malas decisiones y errores, pero maduré. Superé todos los obstáculos que la vida me puso de frente y si no fuera por esos obstáculos, no estaría en este momento”, compartió.

PUBLICIDAD

Soto era el favorito para vencer a González, quien utilizó su estilo boxístico para neutralizar la presión del mexicano. Al concluir los 12 asaltos, fueron a las tarjetas de los jueces. González no pudo evitar sentir escepticismo cuando escuchó la primera anotación de 116-112 por Soto. Sin embargo, el sentimiento cambió cuando los dos restantes fueron a su favor 116-112.

“En el camerino fue donde caí en cuenta que soy campeón mundial. Estoy súper agradecido”, dijo.

González indicó que tomará un tiempo para disfrutar el momento antes de pensar en los próximos pasos. No obstante, aseguró que su ambición es hacer una defensa en Puerto Rico.

“Es algo que mi compañía promotora (All Star Boxing) estará trabajando y lo logrará. Sería un orgullo defender el título en Puerto Rico, pero no hemos hablado todavía”, mencionó.

El peleador de 30 años reconoció que desde ahora en adelante deberá entrenar al doble para mantenerse en la cima de las 108 libras.

“Tengo un equipo maduro que sabe que entreno como nadie. Me gusta que me exijan porque saben que si doy el 100%, puedo llegar al 110%. Por eso he madurado mucho. Soy joven, me siento joven. No estoy golpeado, así que tal vez pueda hacer dos, tres o cuatro defensas en las 108 libras. Todo dependerá del ritmo de defensas que haga por año. Mi meta es capitalizar, saldar mi casa y hacer cinco defensas”, concluyó.