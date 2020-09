Jonathan “Polvo” Oquendo viajará rumbo a Las Vegas, Nevada, este miércoles, con un objetivo: regresar a Puerto Rico con el cinturón de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), versión de las 130 libras, en sus manos.

El boxeador puertorriqueño subirá al ring en la noche del sábado para retar a Jamel Herring durante la cartelera que Top Rank presentará en la burbuja del MGM Grand Conference Center. La pelea ha sido pospuesta en dos ocasiones debido a que Herring dio a positivo a las pruebas para detectar el virus COVID-19.

“Me siento contento porque la espera está finalizando. Tengo la mejor condición de mi carrera, así que no hay excusas. Los atrasos vinieron bien porque pude hacer más guanteos ya que sabemos que tendré un gran reto frente a mí”, aseguró.

Oquendo ( 31-6, 19 KO) no está preocupado ante la posibilidad de una tercera posposición.

“Tenemos fe que la pelea se dará. A Herring lo están observando constantemente. Me hice las pruebas, he salido bien y entiendo que, si por alguna razón había que cancelarla, nos hubiesen avisado. Lo importante es que al equipo de Herring lo han estado monitoreando, así que sabemos que vamos a pelear”, dijo.

“ Tengo la mejor condición de mi carrera, así que no hay excusas. Los atrasos vinieron bien porque pude hacer más guanteos ya que sabemos que tendré un gran reto frente a mí ” Jonathan Oquendo

Herring (21-2, 10 KO) no ha ocultado que está mirando más allá de Oquendo. El estadounidense reconoce que en el horizonte está la posibilidad de duelos ya sea contra Carl Frampton o Shakur Stevenson.

“Eso me gusta porque me está menospreciando. (El sábado) probará mis manos y descubrirá de qué estoy hecho. Herring si quiere pelear con Frampton, primero tendrá que pasar por encima de mí y confío que saldré victorioso. Herring es un boxeador rápido que trata de colocar los golpes y evita recibir manteniendo la distancia, pero tengo el hambre de ser campeón, así que, quien se tendrá que cuidar será él”, afirmó Oquendo.

Las pausas le ofrecieron a Oquendo los espacios para trazar las estrategias para vencer a Herring.

“Tengo un plan que será el factor positivo que, de no funcionar, llevo un segundo. Cuando suene la campaña me estaré ajustando. Todo este proceso me ha venido bien porque pudo entrenar solo y los trabajos fueron perfectos”, sostuvo Oquendo, quien viajará a dos unidades del peso máximo de 130 libras.

“No me gusta hacer el peso mucho antes de una pelea porque no es necesario. Tengo cuatro días cuatro para bajar las que faltan ya que estoy entre 132 y 133 libras”, indicó.