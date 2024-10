José “Chicky” Laureano se mantiene a la espera del COI para decidir si abandona la Asociación Internacional de Boxeo

La IBA, previamente conocida como la AIBA por sus siglas en francés, no cuenta con el reconocimiento del COI desde 2019 cuando fue suspendida por irregularidades en su actividad arbitral, financiera y administrativa, por lo que no organizó los torneos olímpicos de Tokio 2020 y París 2024, competencias que fueron lideradas por el COI.

“Yo voy a velar por el bien de nuestros atletas. Si hay que moverse a otra cosa, pues se mueve. Nosotros no estamos en peligro, nuestros atletas no están en peligro, nuestros entrenadores van a ir a los Juegos Olímpicos. Eso está sumamente claro y no creo que estemos en peligro nosotros, pero hay que ver que una vez el Comité Olímpico establezca cuál es la organización, nos vamos con nuestra organización; no tengo ningún inconveniente”, expresó.