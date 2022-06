Canastota, Nueva York - Los excampeones mundiales Miguel Cotto y Juan Manuel Márquez llegaron a acariciar la idea de enfrentarse en una pelea de exhibición.

El plan no era del todo descabellado ya que otros peleadores que llevaban años en el retiro, se habían embarcado en este tipo de reyertas, como Floyd Mayweather Jr., quien se midió ante Don Moore y Logan Paul. También hay que recordar el combate entre Mike Tyson y Roy Jones Jr.

Sin embargo, el combate entre el boricua y el mexicano no se pudo concretar pues las partes no llegaron a un acuerdo. Sin embargo, Márquez no pierde la esperanza de que algún día sea posible.

“Íbamos a hacer una pelea de exhibición, pero no se llegó a un acuerdo. O se llegó a un acuerdo y no sé qué pasó. Al final de cuentas no se dio. Las cosas pasan por algo. Al final de cuentas seguimos siendo amigos. No pasa nada”, declaró Márquez, quien será exaltado al Salón de la Fama del Boxeo este domingo, como parte de la clase 2020.

Cotto -por su parte- pertenece a la clase 2022, que también será reconocida mañana en la actividad que se celebrará en el hotel Turning Stone Resort y Casino.

“Me hubiera gustado (que se diera). Las peleas entre México y Puerto Rico han sido muy buenas, y esta iba a ser una exhibición muy buena. A final de cuentas no se dio. Vamos a ver si en un futuro se puede dar”, agregó.

Márquez participó el viernes en la actividad en la que se le tomó una impresión de su puño. Igualmente, pudo ver la exhibición del Salón de la Fama. El otrora atleta fue recibido por decenas de fanáticos que se arremolinaron a su alrededor para pedirle una firma.

Cuestionado sobre si alguna vez pensó llegar al recinto de los inmortales del boxeo, sostuvo que eso es algo en lo que no se piensa. Solo se trabaja hasta alcanzarlo.

“Uno nunca piensa. Uno siempre crece. Siempre entrena, se prepara y hace su trabajo. Al final de cuentas, el trabajo es el resultado de la disciplina y el esfuerzo. Creo que eso es lo que nos ayudó a mantenernos y llegar al Salón de la Fama”, expresó.