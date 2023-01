A sus 17 años, Juanma “Juanmita” López de Jesús ya dio un paso agigantado en el camino para seguir los pasos de su padre, el excampeón mundial de boxeo Juan Manuel “Juanma” López Rivera.

López de Jesús fue reconocido el sábado durante la 56ma Premiación Olímpica del Comité Olímpico de Puerto Rico en el teatro del Conservatorio de Música por la medalla de bronce en los 48 kilos (106 libras) conquistada el año pasado en el Mundial Juvenil de Boxeo celebrado en Alicante, España.

El adolescente cagüeño, estudiante del Albergue Olímpico en Salinas, sigue una trayectoria muy parecida a la de su papá. Entrena en el mismo gimnasio “Cheo” Aponte en la ciudad criolla, junto con el mismo entrenador de su padre durante su etapa de aficionado y profesional, Alex Caraballo.

En el Albergue, entrena con Joe Santiago por los pasados cinco años.

Son grandes los zapatos a llenar para igualar los logros de su padre, un dos veces campeón mundial, pero “Juanmita” está claro en su misión de labrar una carrera en el pugilismo por cuenta propia.

“No siento presión. Él y mi mamá (Bárbara de Jesús) mayormente, me han dicho “haz tu camino, tus cosas siempre, concentrado en lo tuyo. No te preocupes por lo que hizo tu papá ya que no hay que estar en la sombra de él””, dijo López de Jesús a El Nuevo Día antes de recibir su reconocimiento.

“Yo quiero hacer el ciclo olímpico. Este año, lamentablemente no podemos ir a los Juegos Centroamericanos (y del Caribe) ni a los (Juegos) Panamericanos. Trataré de ir a las Olimpiadas (en 2024) y luego hacer el ciclo completo (hasta el 2028). Salir de la sombra haciendo las cosas por mi parte”, apuntó.

Juanma López, dos veces campeón mundial de boxeo. (Archivo)

Juanmita, a su vez, negó sentir presión por tratar de emular los logros de su padre.

“No me crea presión porque, gracias a Dios, ya logré la medalla en el Mundial (juvenil). Eso demuestra que no es el nombre, que soy yo, mi esfuerzo y desempeño”, agregó.

López Rivera fue olímpico en los Juegos de Atenas 2004. Durante su carrera profesional, conquistó los cetros mundiales de las 122 y 126 libras. Finalizó su carrera con marca de 36-6-1 con 32 nocauts, caracterizándose por su poderosa pegada.

Para Caraballo, Juanmita, quien boxea desde los 4 años, se ha destacado en el ensogado por sus habilidades técnicas.

“Ha sido un crecimiento bien bueno. Yo hice el ciclo olímpico con su papá y, como todo pasó tan rápido, no me lo disfruté como me lo estoy disfrutando con él. Ahora, nos estamos amoldando al día a día. El papá boxeaba pero, como pegaba tan duro, se paraba a boxear. Pero, él boxea más. Sabe cuándo tiene que pararse, cuándo moverse. Lo que ha visto del papá y ha pasado también le ha servido de experiencia”, describió Caraballo.

López de Jesús ya tiene en su resumé dos campeonatos nacionales y es campeón en los Juegos de Puerto Rico. No ha perdido en la isla durante los pasados tres años.

“He ido a varios torneos en República Dominicana y ahora con el Mundial y la medalla que fue lo más grande”, añadió.

Para los Juegos Olímpicos Paris 2024, puede entrar a la delegación boricua si reta y supera al campeón nacional en el peso, además de participar en diferentes torneos. También en la agenda está subir a los 51 kilos (112 libras).

¿Y cuál ha sido el mayor consejo que te ha dado tu padre?, se le preguntó.

“Seguir enfocado y practicar todo el tiempo. Nunca faltar al gimnasio porque el boxeo es un deporte bien celoso. No puedes estar hoy sí y mañana no. Tienes que estar ahí todos los días. A no faltarle el respeto. Los estudios también. Gracias a Dios tenemos buenas notas. Son los consejos de él para que todo salga bien”, contestó.