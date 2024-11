La boxeadora olímpica Ashleyann Lozada firma un acuerdo de manejo con la compañía de Mark Taffet en su paso al profesionalismo

“París 2024 fue un sueño hecho realidad y ha sido el honor de mi vida representar a mi país al más alto nivel que me permite mi deporte. Ahora estoy comenzando el viaje hacia mi próximo sueño: convertirme en campeona mundial de boxeo. Y no puedo estar más entusiasmada con el futuro”, expuso Lozada en declaraciones escritas.

“Los sueños se hacen realidad con disciplina, sacrificio y la ayuda de Dios. Durante muchos años he hecho mi parte y Dios me ha ayudado. Ahora es el momento de hacer realidad el próximo sueño. Estoy segura de que con mi determinación y el equipo que me rodea, no sólo alcanzaré mi objetivo de convertirme en campeona mundial, sino que crearé nuevos caminos en el deporte para las generaciones venideras de boxeadoras. Quiero dejar mi huella en este deporte y creo que el Sr. Mark Taffet es la persona adecuada para ayudarme en este esfuerzo”, agregó la deportista.