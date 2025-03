“Ya se me dio la luz verde del mandatorio. Estoy emocionado por la oportunidad, que venimos trabajando desde hace cinco años, desde que me hice profesional. Ahora, a mis 22 años, se me cumple la meta de pelear por un título del mundo”, añadió el monarca de la NABF y de la NABO en las 154 libras.

Un intercambio respetuoso

En una nota jocosa, Zayas comentó que su potencial próximo contrincante no es tan alto como pensaba. Fundora, apodado “ The Towering Inferno ” como la película de 1974 sobre el incendio de un edificio en medio de la fiesta de inauguración, mide 6′ 5½″. Zayas -por su parte- mide 5′ 10″.

“Cuando estoy en el ring con él, veo no estaba tan alto como pensaba”, bromeó. “Es alto, eso nadie se lo quita, pero cuando estoy de frente a él como que... No sé me vi y es como que la cabeza no está tan lejos. Yo pensé que iba a tener que tirar un poco más arriba”.