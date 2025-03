Durante una buena partida de dominó se “cuadran” ciertos negocios. Se conoce hasta la vida y milagros de otros que no están, y hasta se pueden solucionar los problemas del país, al menos en la opinión de los cuatro contrincantes en la mesa.

Y más que un documental, fue un conversatorio que tomó un giro informal de cuatro panas que se sientan a la mesa a contarse anécdotas y hasta brindarse consejos unos a otros, en un encuentro que no dejó de tener algo de didáctico para los seguidores del boxeo que aman la historia del pugilismo boricua, incluyendo de los campeones mundiales que ha producido el 100x35 isleño.

“Es un proyecto que vinimos trabajando. El primero episodio que hicimos fue con leyendas mexicanos. Logramos reunir a Julio César Chávez, Marco Antonio Barrera, Erik Morales y Juan Manuel Márquez. Esa fue una mesa redonda con leyendas del boxeo mexicano. Gustó tanto que la misma fanaticada nos pidió hacerlo con leyendas de Puerto Rico”, agregó López sobre la pieza que se difundió a inicios de diciembre de 2024, hace tan solo tres meses, y que quedó disponible en el canal de YouTube de Top Rank bajo el título en inglés de The Final Word: Legendary Rematches of Mexican Boxing (La última palabra: revanchas legendarias del boxeo mexiano).

“Es una faceta nueva en nuestra carrera, tratar de aconsejar a la nueva cepa de la mejor forma y manera posible. Eso es algo que no cuesta trabajo. Ellos son dueños de su propio destino. Ellos tienen que enfocar su trabajo hacia lo que ellos quieren y pretenden hacer en sus carreras. Y el cielo es el límite”, destacó Cotto sobre lo que significó para él dicho encuentro en el Restaurante Juana la Loca en la Calle Tetuán en el Viejo San Juan.

“Son cosas que te ayudan a recibir experiencia. Cuando vean la conversación completa van a entender por qué lo digo. Son experiencias que ellos vivieron y nos transmiten esos conocimientos a nosotros para que seamos mejores personas en el futuro, no solamente buenos atletas. Porque un buen atleta es cualquiera, pero una buena persona no todo el mundo lo es. Eso es lo que hay que hacer en la vida. Personas de bien que ayuden al prójimo. Eso nos transmiten ellos; experiencias que tuvieron, para que no cometamos los mismos errores que cometieron ellos en el camino, y aprendamos de lo bueno que hicieron también”.