Nueva York.- Esta ciudad se rindió a los pies de Xander Zayas (13-0-9 KO).

El fenómeno puertorriqueño del boxeo se plantó en el Hulu Theater del Madison Square Garden y superó por decisión unánime a Quincy Lavallais (12-3-1, 7 KO), peleador que pese a recibir mucho castigo por parte de su rival, consiguió mantenerse en pie durante los ocho asaltos del combate.

Las sensaciones son las mejores y el futuro es halagador para el oriundo de San Juan, quién recibió en exclusiva a El Nuevo Día en la intimidad de su camerino tras su victoria.

“Primero que nada, me siento súper emocionado. La pasé muy bien dentro del cuadrilátero. Obtuvimos una gran experiencia en una pelea pactada a ocho asaltos, ante un boxeador que tenía grandes condiciones, por lo que me siento muy orgulloso de mi labor. Mi equipo de trabajo se siente satisfecho, eso me hace sentir bien y comparto la alegría de ellos, estoy muy contento”, indicó Zayas con una sonrisa de oreja a oreja y ante la atenta mirada de su familia.

Durante la pelea, Xander mostró mucha explosividad, velocidad, paciencia y gran madurez, pese a solo contar con 19 años. Otro elemento que llamó poderosamente la atención de los conocedores del boxeo es el notorio cambio físico que ha evidenciado su cuerpo: el adolescente se ha convertido en un hombre y su experimentado oponente de 28 años terminó sufriéndolo. Menudo problema el que enfrentarán sus futuros rivales.

“Todos esto es producto del trabajo. El trabajar duro todos los días es clave, cada día continúa la evolución como persona y como boxeador. Es importante tener mucha dedicación y dedicarle mucho tiempo a nuestro crecimiento físico. Creo que mi equipo hace un gran trabajo preparándome para las peleas, los resultados están y ustedes lo están viendo”, afirmó Xander.

Pregunta: De todo lo hecho en esta pelea ante un rival muy fuerte como Lavallais, ¿qué fue lo que más le gusto?

Respuesta: Mi esquina me estaba pidiendo mucho los ángulos, algo que trabajamos bastante durante el campamento. El poder realizarlo y ver que me funcionaba, fue algo que me llenó de satisfacción y que quiero seguir haciéndolo.

P: La pandemia ha sido una bendición de cierta manera para usted, le ha dado la oportunidad de crecer en este deporte. ¿Cómo lograron sacarle ventaja a una situación que afectó al mundo entero?

R: La clave es tener un gran equipo de trabajo y siento que tengo el mejor y no solo eso, nosotros somos una gran familia y todos hacen una gran labor: mi mamá Yaitza Castro, mi papá Orlando García, mi entrenador Javiel Centeno, el manejador Peter Kahn... Te puedo mencionar muchos nombres y no terminaría, ellos son la clave del éxito, me mantienen enfocado, me hacen permanecer por esa línea. Además, esto es lo que amo hacer, a esto me dedico y por eso me levanto motivado cada mañana a hacerlo.

P: Con seguridad dos sitios muy especiales para poder pelear deben ser su natal Puerto Rico y Nueva York ¿Qué tal se sintió al pelear básicamente en una comunidad puertorriqueña?

R: Como se dice en Puerto Rico, la pase súper brutal. Se sintió muy bien, hice el trabajo que venía a hacer, seguí cada uno de los consejos de mi esquina y se ganó la pelea. Mi alegría es mayor al saber que mi oponente y yo estamos sanos y salvos, que mi familia esté bien, así que todo es felicidad. Aparte de ello, estoy muy agradecido con la ciudad de Nueva York, ellos respondieron a la cita y pusimos un espectáculo para ellos.

P: Las veladas boxísticas en Nueva York con una presencia masiva de puertorriqueños son cosa del pasado, ya que sin Miguel Cotto las cosas no han sido lo mismo. El mundo del boxeo y la ciudad de Nueva York requieren de ese representante de la isla, que le devuelva a la capital del mundo esas noches mágicas y que llenen ese vacío que ha dejado el próximo miembro del Salón de la Fama...

R: Mi meta es ser ese boxeador que va a ocupar ese vacío que ha dejado Miguel Cotto, es lo que queremos lograr, para ello debemos seguir muy enfocados, trabajando sin descanso y en un futuro vamos a ver si lo logramos o no, pero ahora mismo ese es el objetivo.

P: Tiene 13 victorias, brinda espectáculo y cada día desarrolla mas su potencial, tu amigo Teófimo López con 16 peleas logró adjudicarse un titulo mundial. ¿Cuándo cree llegara su turno?

R: La oportunidad va a llegar a mediados del 2023 o finales de ese año, para ese entonces ya debería estar en todas las conversaciones de títulos mundiales.