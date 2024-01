La recordada pelea entre Félix “Tito” Trinidad y Héctor “El Macho” Camacho cumple 30 años

“Recuerdo que me tocaba ir al gimnasio para entrenar, y resulta que Camacho también fue y coincidimos. Comenzó a molestarme diciendo cosas y me dio tanto coraje que le di una patada a la soga de abajo que no logró alcanzarlo. Me enfureció mucho las cosas que estaba diciendo”, añadió Trinidad al recordar las tácticas que usó Camacho para intentar desestabilizarlo.