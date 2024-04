Manny Rodríguez confía que saldrá airoso ante Ryosuke Nishida en Japón: “Sé lo que es ganar en gallerín ajeno”

El campeón gallo de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) , el puertorriqueño Emmanuel “Manny” Rodríguez , está convencido que su próximo contrincante, el japonés Ryosuke Nishida solo lo aventaja en que peleará en su casa, el EDION Arena Osaka , en Japón, el 4 de mayo, por lo que no le preocupa hacer el largo viaje para defender su correa.

“Cuando me hice campeón la primera vez tuve que ir bailar en la casa del trompo en Londres y metí una pela. Sé lo que es ganar en gallerín ajeno. La única ventaja que él (Nishida) va a tener es que va a pelear en su país. Él no tiene más ninguna ventaja por encima de mí”, expresó el monarca de las 118 en entrevista telefónica con El Nuevo Día , luego de salir de una sesión de entrenamiento bajo las órdenes del entrenador mexicano Jay “Panda” Najar, desde México.

El vegabajeño hizo una defensa exitosa ante el actual campeón de esa división de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) , el australiano Jason Moloney , el 20 de octubre de 2018, en el CFE Arena, Orlando, Florida. Perdió la corona en su próximo compromiso ante el ahora rey indiscutible de las 122 libras, el japonés Naoya Inoue , el 18 de mayo de 2019, en The SSE Hydro, Glasgow, Escocia.

“Yo soy mejor peleador que él (Nishida). Tengo más experiencia que él. He peleado con mejores oponentes que él, y como he dicho en otras ocasiones, en el boxeo hay niveles, y él lo va a ver el 4 de mayo”, agregó Rodríguez, quien reconoció que su oponente es “un buen peleador” que llegará ávido de querer convertirse en campeón.

“Confío en mí, sé de lo que soy capaz y sé lo que voy a hacer. No tengo miedo de que voy a la casa del trompo. Eso no me molesta”, recalcó.