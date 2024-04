La Comisión de Boxeo de Puerto Rico espera por una certificación médica para levantarle la suspensión a Amanda Serrano

El presidente del ente regulador, Miguel Laureano , le explicó a El Nuevo Día que la suspensión de la atleta responde a la lastimadura en su ojo derecho causada por el uso de un producto de cabello horas antes de la pelea y expuso que se le pidió a la empresa Most Valuable Promotions (MVP) , que representa a la campeona en siete divisiones distintas, que les entregue copia del resultado del examen que se realizó en Nueva York los días posteriores a la cartelera.

“Esta suspensión no significa que no va a poder pelear ni nada que ver. Tan pronto ocurrió la situación del ojo, esta suspensión se le puso de manera preventiva mientras se espera el resultado porque nosotros como Comisión nos queremos asegurar que todo esté bien y que no haya ocurrido nada negativo en el asunto del ojo”, agregó el funcionario.