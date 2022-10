Además de disfrutar su faceta como peleador, el invicto prospecto Xander Zayas adora poder transmitir sus conocimientos y su experiencia de vida con los niños y jóvenes que ven en el boxeo un medio para superarse y para verse en lo más alto de ese deporte.

Es por eso que este martes ofreció una clínica de boxeo a unos 20 adolescentes residentes de San Juan que se inician en el boxeo. La cita fue en el Coliseo Roberto Clemente, recinto que ha visto pasar peleadores como el estadounidense Muhammad Ali o el boricua Félix “Tito” Trinidad.

La actividad fue parte de una alianza que mantiene el peleador con la Fundación Rimas y que surgió a raíz de su amistad con el cantante Eladio Carrión, quien es representado por Rimas Music.

“Me sentí bastante bien”, dijo Zayas, al hablar de su experiencia con los aspirantes a boxeadores.

“Yo me acostumbrado a trabajar con jóvenes en (el estado de) Florida. Es algo que me gusta hacer. El algo que me nace del corazón y que me gusta hacer. Disfruto compartir y que ellos aprendan de lo que yo sé”, agregó el peleador que el 10 de diciembre defenderá su título NABO de las 154 libras de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) ante el mexicano Alexis “Laberinto” Salazar Flores.

PUBLICIDAD

El anuncio de esta reyerta fue hecho hoy por el peleador y Carl Moretti, vicepresidente de la compañía Top Rank.

El púgil de 20 años aprovechó la clínica para contarle a los jóvenes sobre su vida y la importancia de mantenerse enfocados. Recordó que comenzó a boxear luego que mamá, Yaitza Castro, lo apuntó a unas clases para que se defendiera de niños que abusaban de él cuando tenía cinco años. Asimismo, les insistió en la importancia de los estudios y de ser disciplinados.

“Lo que les quiero decir es que en la vida no hay nada imposible. No sé si siguen a Eladio Carrión, pero él sacó un tema nuevo que se llama ‘Si lo puedes soñar, lo puedes hacer’, y si ustedes pueden soñar algo, lo pueden cumplir”, pronunció Zayas (14-0, 10 KO’s).

“Yo soy ejemplo de eso. A mí muchas personas me dijeron que no podía hacerlo, y a los 16 años hice historia al convertirme en el boxeador más joven en firmar con la empresa Top Rank”, remarcó el atleta al recordar el momento en la compañía promotora lo reclutó para su catálogo de peleadores en marzo de 2019.

Mientras Zayas hablaba, los jóvenes escuchaban atentos. De igual forma, se les vio concentrados en los variados ejercicios que hicieron. Al final, salieron muy complacidos.

“Esta actividad fue muy buena. Que una persona como Xander saque de su tiempo para los chamaquitos que estamos empezando y que queremos boxear me parece bien”, dijo Jackdiel García Ayala, de 15 años.

PUBLICIDAD

“Aprendí hoy que con esfuerzo y trabajo, todo se puede lograr”, apuntó el estudiante de 15 años.

En términos parecidos se expresó Jadier Valenzuela Pérez, de 13 años.

“Esta actividad me pareció superbien. Yo había visto y hablado con Xander antes, pero me gustó. Aprendí mucho”, acotó el estudiante de octavo grado.

El entrenador de los chicos, Carlos García, también alabó la clínica y rememoró que conoció a Zayas cuando era un niño que iba a entrenar al gimnasio Timothee, en San Juan.

“Yo estoy bien contento porque yo conozco a Xander desde que peleaba de pequeño. Traerlos a ellos, van a aprender mucho de él, a portarse como Xander, que se porta muy bien. Por eso los quise traer”, señaló el técnico que reconoció que Zayas era un niño “bien inquieto y un fiebrú del boxeo”.

Por su parte, la directora de la Fundación Rimas, María Velasco, dijo que la idea surgió de Zayas, quien se acercó a la organización que representa para hacer algo en conjunto.

“Nosotros hemos hecho otras clínicas. Las hemos hecho con los Cangrejeros (en el Baloncesto Superior Nacional) y con el Equipo Nacional femenino de baloncesto, y siempre había el interés de hacerlo con otros deportes. Sabemos que el boxeo es bien importante en Puerto Rico”, explicó Velasco.

“Para nosotros es sumamente importante contar con Xander y se lo agradezco un montón. Ha dado una clínica bien chula. La dinámica con los niños fue buena. Le agradecemos su apoyo y la motivación que le da a esos niños”, puntualizó.