Río Grande - Siempre que al otrora campeón mundial Miguel Cotto se le pregunte acerca de su empresa promotora de boxeo y de sus planes, mencionará la palabra desarrollo como parte de su misión, pero esta vez fue más elocuente al abordar el tema de por qué el pugilismo profesional no está siendo tan rentable como en el pasado.

Cotto, quien participó este martes en una clínica de golf que organizó la Puerto Rico Golf Association (PRGA) en el Grand Reserve Golf Club, fue autocrítico al analizar el panorama que vive el boxeo actual, identificando las áreas que deben mejorar e instando a que haya un apoyo de instituciones como la Federación Puertorriqueña de Boxeo (FPB) en términos de educar a los boxeadores aficionados que en su gran mayoría desde que se inician en el pugilismo, es con la mentalidad de incursionar en el profesionalismo.

Cotto fue abordado por la prensa respecto a los planes con su empresa boxística, y este aprovechó para hablar del estado de situación de la industria.

A preguntas de cómo describe la industria del boxeo rentado, que algunos entienden ha diezmado respecto al número de carteleras y promotores que se veían en el pasado, y por otro lado, la cifra de campeones o contendores boricuas a títulos mundiales, Cotto fue tan directo como los ganchos al cuerpo que lo distinguieron durante su carrera profesional.

“Lo que pasa es que contábamos con un monstruo de los eventos, que era HBO. Que mensualmente tenía dos y tres shows. Tenía la ‘empleomanía’ y el ‘backup’ económico para montar esos megaeventos. Hoy día tenemos un DAZN, y otro tipo de empresas que se les hace más cuesta arriba, y no tienen el alcance que tenía HBO. En Puerto Rico, lamentablemente… si en la pelota se cierran las pequeñas ligas, ¿qué futuro va a tener el boxeo en Puerto Rico? Muy mínimo. Nosotros tenemos la Federación de Boxeo y no trabaja de la mano con el boxeo profesional. Se creen que el muchacho tiene que ir a hacer sus cosas por el honor, el deseo y el placer de representar a Puerto Rico. Y eso es fenomenal, eso es increíble. Pero tú no vas a Costco, no vas a Sams o al supermercado con tu medalla que ganaste por Puerto Rico. Necesitas dinero. Y en el caso del boxeo, necesitas cruzar al boxeo profesional para conseguir lo que deseas”, dijo Cotto.

“ El boxeo es el único deporte donde le hacen entender al atleta, que él no es el jefe de su grupo ” Miguel Cotto / exboxeador

“Lo mejor que puede hacer el boxeo aficionado del país es unirse, no a nosotros, al boxeo profesional en general, para ayudar a educar a esos muchachos, para cuando den ese brinco al profesionalismo, no abusen de ellos y no los cojan de tontos”.

Cotto cree que el historial de boxeadores engañados no solo por promotores, sino también por manejadores en antaño, terminando algunos en la pobreza después de concluir sus respectivas carreras, ha ido minando la confianza del talento joven. Cotto cree incluso que ya los jovencitos no tienen la misma pasión por el boxeo que tuvieron otras generaciones.

“Entiendo que sí, se ha perdido mucha (pasión). Hay mucha desconfianza. Mucha pena y dolor por como se han vivido las épocas en el boxeo puertorriqueño, y la desconfianza es muy grande”, agregó, admitiendo que hoy día también los niños y jóvenes tienen muchas más alternativas y deportes para escoger, lo que quizás le resta adeptos al boxeo.

Cotto le envió un mensaje al presidente de la Federación Puertorriqueña de Boxeo, José ‘Chicky’ Laureano.

“Podría ser. Pero lo que sí debe hacer Chicky Laureano, que es el presidente de la Federación, es educarse y preguntar. Y entender que el 85 por ciento de esos muchachos (aficionados) se van a hacer profesionales. Que el 85 por ciento tiene la ideología de criar y tener su familia con lo que haga en el boxeo”.

Cotto, quien reinó como campeón mundial de las 140, 147, 154 y 160 libras en distintos organismos, tuvo antes una larga carrera como aficionado que lo llevó a representar a Puerto Rico con honores, incluyendo las Olimpiadas de Sydney 2000.

Por la experiencia que tuvo en ambos campos, sabe de primera mano que muchos de los peleadores llegan al profesionalismo sin educación, y por eso se convierten víctimas del negocio. Por eso es que insta a la federación a convertirse en un ente educador, sobre todo para preparar a los púgiles a conocer lo concerniente a los por cientos que debe pagar a los miembros de su equipo de trabajo en lugar de llegar al boxeo rentado sin esa estructura, a improvisar.

¿Hay desconfianza?, se le preguntó.

“No se culpa a la comunidad del boxeo. Sufrimos mucho tiempo. Muchas décadas de abuso. Tuvimos un ejemplo craso en nuestra cultura, y es el caso de nuestro gran Wilfred Benítez. A finales de los 70 y principios de los 80 hizo mucho dinero. Hoy día vive con $1,000 que le da el gobierno de Puerto Rico”, aseguró Cotto, quien piensa que otro gran problema es que no hay protección para el boxeador.

“Tan simple como MLB, NHL, NFL y la NBA… Todas esas ligas tienen su asociación de jugadores. El boxeo no tiene una Asociación de Boxeadores. Porque si el boxeo tiene una asociación, todos esos personajes que se aprovechan del boxeador, van a ver limitada su participación. Tenemos que unirnos, ponernos de acuerdo, para crear, y educar al boxeador para que no sea abusado. El boxeo es el único deporte donde le hacen entender al atleta, que él no es el jefe de su grupo”, apuntó Cotto.