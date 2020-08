Disipadas las dudas en torno a la pelea titular entre Vasiliy Lomachenko y Teófimo López, el equipo del boricua Félix “El Diamante” Verdejo se mantendrá enfocado en la preparación del boxeador para cualquiera que sea su próximo compromiso este año.

“No he hablado con Félix, pero esto no es momento de frustrarse porque no se le dio la oportunidad (de pelear ante Lomachenko) a Félix ahora. Al contrario, es momento de alegrarse porque los mejores pelean con los mejores, y de eso se trata el deporte”, dijo el representante de Verdejo, José Izquierdo, a El Nuevo Día.

El acuerdo para escenificar la pelea en octubre que unificaría los títulos de la división ligera (135 libras) fue divulgado por el portal The Athletic el miércoles en la noche y fue confirmada por el presidente de Top Rank, Todd duBoef, a Yahoo! Sports.

PUBLICIDAD

Lomachenko es el campeón de la Organización Mundial de Boxeo y de la Asociación Mundial de Boxeo, mientras López posee el cinturón de la Federación Internacional de Boxeo. Esta reyerta estuvo en la cuerda floja luego que López no aceptara los términos que le ofrecieron en un principio. Fue durante este momento que el nombre del púgil boricua salió a relucir para enfrentar a Lomachenko.

“La oportunidad le va a llegar a Félix si sigue haciendo su trabajo. Desde nuestro lado no hay ningún tipo de frustración. Nosotros hemos dicho siempre que estamos preparados para pelear con los mejores, y cuando llegue esa oportunidad, Félix brillará como lo ha hecho en este resurgir de su carrera”, apuntó Izquierdo.

El asesor, a su vez, sostuvo que el hecho que mencionaran a Verdejo como uno de los posibles contrincantes del campeón ucraniano debe ser motivo “de alegría para los puertorriqueños y para Félix en particular” porque es una muestra del progreso que él ha demostrado. “De todos los peleadores que hay disponibles en las 135 libras, el primer nombre que se mencionó para una oportunidad con Lomachenko fue Félix. Esto habla del progreso en su carrera”, dijo Izquierdo.