Oscar Collazo desea hacer una defensa antes de buscar los otros dos cinturones del peso mínimo

Sin embargo, no tiene prisa en hacer esas peleas, y más bien está concentrado en hacer a principios de 2025 una defensa adicional en Puerto Rico de los cinturones de peso mínimo que ostenta. El peleador para ese combate podría ser el mexicano Edwin “Canito” Cano Hernández , con quien tenía previsto chocar -precisamente- el 16 de noviembre en Arabia Saudita.

Los planes con Cano Hernández quedaron en un rincón unas dos semanas después de ser anunciados, cuando se cuadró la reyerta unificatoria entre Collazo y el filipino Thammanoon Niyomtrong por las fajas de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) . También estuvo en disputa la correa vacante de The Ring Magazine .

“Depende si ellos dos no pelean o esperan por mí para pelear con cada uno de los campeones. Es más difícil pelear con los dos campeones corridos, pero a mí me gustan los retos para que la gente vea que no estamos tomando la vía fácil”, añadió Collazo, que posee marca invicta de 11-0, con ocho nocauts.