El dos veces campeón mundial, José “Sniper” Pedraza, tiene la mirada puesta en otro cetro mundial.

Y primero, deberá enfrentar al invicto Julián “Hammer Hands” Rodríguez el 12 de junio en el The Theatre de Virgin Hotels en Las Vegas, Nevada. El combate será en la división júnior wélter (140 libras) a 10 asaltos.

“Este es un enfrentamiento clásico que presenta a un excampeón en Pedraza contra un joven en Rodríguez, quien está ansioso por demostrar que pertenece a nivel mundial”, dijo el promotor de Top Rank, Bob Arum, mediante una comunicación escrita.

La función estará encabezada por la batalla por el título interino de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), versión junior ligero, entre Shakur Stevenson y Jeremiah Nakathila. Ambas peleas se transmitirán en vivo por ESPN y ESPN Deportes (transmisión simultánea en ESPN+) desde 10:00 p.m.

En las atracciones preliminares, Xander Zayas (8-0, 6 KO) regresará al ensogado en una pelea de seis asaltos. Zayas viene de un nocaut en el primer episodio el pasado abril en Kissimmee, Florida.

“Estoy emocionado de ver a Xander Zayas, quien ha crecido tanto como un hombre joven y un peleador desde que Top Rank lo firmó cuando tenía 16 años”, mencionó Arum.

Pedraza (28-3, 13 KO) tiene balance 2-1 desde que subió a las 135 libras, donde ganó el título mundial de la OMB sobre Ray Beltrán antes de quedarse corto en un enfrentamiento de unificación contra Vasiliy Lomachenko.

Tuvo un debut desfavorable en las 140 libras cuando perdió por decisión ante José “Chon” Zepeda, pero desde entonces ha logrado victorias sobre Mikkel LesPierre y Javier Molina. Clasificado sexto por la OMB, Pedraza espera que una victoria sobre Rodríguez lo lleve a otra oportunidad titular.

“He pasado casi un año sin pelear. No puedo esperar para volver al ring, para traer a casa otra victoria que traerá felicidad a mi gente”, reaccionó Pedraza.

“Me gusta que esta pelea sea contra un contendiente hambriento como Julián Rodríguez. Siempre me ha gustado la idea de enfrentarme a los mejores oponentes porque sacan lo mejor de mí. Sé que con una gran victoria el 12 de junio, me acercaré a una oportunidad por el título mundial. Por eso es que estamos peleando”, agregó.

Rodríguez (21-0, 14 KO), de Nueva Jersey, ha solicitado durante mucho tiempo una pelea ante un oponente de renombre y, si vence a Pedraza, ingresará inmediatamente a las filas de los principales contendientes de las 140 libras.

“Sé lo que traigo a la mesa. No hay nada en su arsenal que lo haga mejor que el mío. Él trae la experiencia, pero lo han roto un par de veces. Esta oportunidad tardó mucho en llegar. Estoy concentrado”, sostuvo Rodríguez.