René “Chulo” Santiago recibe su cinturón de la OMB rodeado de campeones

“Yo estoy sumamente orgulloso. Es mi primer campeón puertorriqueño como presidente. A mí me enorgullece que sea René porque René, fíjate, es un muchachito líder comunitario, buen padre de familia, responsable, trabajador, siempre está en el gimnasio, no le dice que no a las oportunidades, se ha enfrentado a un sinnúmero de vicisitudes personales y profesionales y se sigue levantando. Salvó un show por un campeonato interino, después perdió con Bomba (el excampeón mundial puertorriqueño Jonathan ”Bomba" González ), después volvió y ganó. Ahora fue a Japón, a la casa del trompo, y ganó contra todos los pronósticos", relató Olivieri.

“Yo estoy contento por René porque sé que es un muchacho que trabaja duro. Hemos compartido campamento, he guanteado con él dos veces. En este campamento que llevo, he guanteado con él varias veces, lo he ayudado. Y he visto lo mucho que ha trabajado, y la verdad es que no hay persona que se lo merece más que él porque lo ha trabajado. Y gracias a Dios se le dio”, puntualizó Collazo, que se prepara para defender sus cinturones de la OMB y de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) ante el mexicano Edwin “Canito” Cano Hernández el 29 de marzo en Cancún, México.