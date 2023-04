El peleador estadounidense de raíces puertorriqueñas Shakur Stevenson (20-0, 10 KO’s) aseguró la oportunidad de buscar el título mundial ligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) con su victoria por nocaut técnico en el sexto asalto ante el japonés Shuichiro Yoshino (16-1, 12 KO’s) el sábado por la noche en la cartelera que protagonizaron en el Prudential Center, de Newark, Nueva Jersey.

El invicto excampeón mundial de dos categorías envió a la lona a Yoshino en dos ocasiones -en el segundo y cuarto asalto- antes de que el referí Allen Huggins se viera obligado a detener las acciones al 1:35 del sexto round.

“Sintió mi poder”, dijo Stevenson tras la victoria. “Me senté en un par de golpes y lo derribé. Honestamente, quería que el referí lo dejara continuar un poco más. Acababa de agarrar mi segundo aire. Iba a terminarlo”, añadió.

El peleador de 25 años aprovechó el momento para lanzarle un reto al campeón indiscutible de la división de las 135 libras, el estadounidense Devin Haney (29-0, 15 KO’s).

PUBLICIDAD

“Dile [a Devin Haney] que venga. He estado esperando esto por mucho tiempo. Lo juro por Dios. He estado esperando eso por mucho tiempo. Devin y yo hemos estado juntos en el ring varias veces. Siempre me fue mejor a mí. Dile: ‘Vamos’”, expresó el atleta.

Haney se convirtió en el rey de los ligeros con una victoria por decisión unánime ante el australiano George Kambosos Jr. el 5 de junio de 2022. Los peleadores volvieron a medirse el 16 de octubre de ese año con un resultado idéntico.

Su próxima defensa será el 20 de mayo próximo ante el campeón mundial en tres divisiones, el ucraniano Vasyl Lomachenko (17-2, 11 KO’s).