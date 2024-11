Subriel Matías cumple ante su fanaticada con un nocaut técnico frente a Roberto Ramírez en la noche de “Taínos vs. Aztecas”

Bayamón - Para Subriel Matías, la noche del 15 de junio de 2024 en el Coliseo Juan Aubin Cruz en Manatí no se iba a repetir este sábado en el Coliseo Rubén Rodríguez.

El excampeón mundial de las 140 libres superó con facilidad a su rival mexicano Roberto Ramírez con un nocaut técnico en el segundo asalto en la pelea estelar de la cartelera “Taínos vs. Aztecas” ante una eufórica fanaticada en el hogar de los Vaqueros de Bayamón del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

“Hay muchas cosas que yo quiero en la vida, pero lamentablemente no es cuando uno quiere. Es cuando Dios diga. Me tocó perder el 15. Hoy, gané. Esperen pronto. Voy hacerme campeón. Es cuestión de tiempo” , dijo Matías tras la breve pelea.

“Antes del profesionalismo, siempre dije que mi récord tenía que ser como el de Edwin Valero (boxeador venezolano fallecido). Obviamente, tuve mis derrotas, que no contaba con ellas. Si perdía, decía que tenía que ser por nocaut. Hasta ahora no ha habido un valiente que me haya dado un nocaut”, declaró.