La revancha entre Serrano y Taylor será en las 138 libras: “Eso era lo que estaba solicitando la gente de Amanda”

“Yo también podría llegar a las 126 libras si lo intentara. No creo que (Serrano) haya lucido muy bien en ese peso en las últimas peleas. Se ve agotada por haber llegado a ese peso, así que no sé si eso es una ventaja o no, pero yo ciertamente me siento bien en este peso, me siento fuerte en este peso”, agregó Taylor en alusión a las 140 libras.