Oscar Collazo llega a Arabia Saudita para su pelea unificatoria ante Thammanoon Niyomtrong

“Me he sentido muy bien. Enfocado. Este es el mejor campamento que yo he tenido. No creo que me vaya a afectar el cambio de hora (por pelear en Arabia Saudita). Por eso me fui temprano para ir acoplándome. El cómo dormir, descansar, comer... Mi defensa será clave ese día. También mi ‘IQ’ sobre el ring. Mis rectas, contraataque... Este peleador (Niyomtrong) es un veterano. Me veo ganando esta pelea y espero luego ser el campeón indiscutible de las 105 libras”, apuntó.