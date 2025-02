“Yo se lo dije al jefe (Orengo), pero él me decía que había aparecido esto (la pelea con López). Yo le insistía en la eliminatoria porque yo quería ir por esa línea. Obviamente, no iba a desaprovechar semejante oportunidad de poderle callar la boca a un hocicón (López) ”, agregó el púgil, quien señaló que López habló mal de Puerto Rico y de su persona.

“Él tendrá sus razones. Pero definitivamente estoy contento porque mi promotor me cumplió con la eliminatoria, y ese es mi compromiso y vamos en busca de la victoria”, dijo Matías.

De hecho, el exmonarca sostuvo que estaba seguro que López no iba a aceptar una pelea con él, “y no por miedo, sino por no quedar en verguenza con sus fanáticos”.