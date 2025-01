Teófimo López habría rechazado la “bolsa más grande de su carrera” para enfrentar al boricua Subriel Matías

La determinación del campeón superligero de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) , Téofimo López , de no exponer su título ante el boricua Subriel Matías sorprendió al promotor del exmonarca mundial, Juan Orengo , quien sostuvo que el peleador de raíces hondureñas iba a “ ganar la bolsa más grande de su carrera ” con esta pelea.

“ Teófimo, con esas loqueras que le dan, se levantó un día y dijo que no quería pelear con Matías . Dijo unas loqueras, y el público le contestó que no es así como el piensa. Pero pues...”, articuló Orengo en entrevista telefónica con El Nuevo Día .

“ Él (López) se iba a ganar la bolsa más grande de su carrera esa noche porque se le estaba garantizando $2.8 millones, más parte del pay per view (el sistema pague para ver) y las entradas. Me sorprendió “, añadió.

Orengo sostuvo que desde su parte las conversaciones para esa pelea estaban “bastante adelantadas”, y reconoció que su representado no se sintió feliz con este desenlace.

“Imagínate... Subriel no ha hecho muchas declaraciones, pero tanto que (López) habló de que era fácil ganarle y decidió no pelear por una bolsa bastante sustancial”, dijo el promotor, quien no reveló la cantidad que hubiera ganado el puertorriqueño.