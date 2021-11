Cuando Terence Crawford salga este sábado a defender su título mundial peso wélter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y su récord invicto ante su compatriota Shawn Porter, tendrá ante sí uno de los grandes retos boxísticos por los que siempre ha clamado.

Esta pelea llevará al campeón de las 147 libras a medirse ante un ex dos veces monarca mundial de esa división y contendiente número uno de la OMB, en una pelea que será el plato principal de la cartelera que se celebrará en el Michelob ULTRA Arena en Las Vegas, Nevada, este sábado.

Crawford (37-0, 28 KO’s) ha clamado por grandes peleas, particularmente ante Errol Spence Jr., quien es el actual campeón welter de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

¿Por qué esta reyerta que uniría títulos no se da? ¿Por que los retos que ha lanzado caen en oídos sordos?

PUBLICIDAD

Crawford no tiene idea.

“No sé por qué. Tal vez es algo de política (de las compañías promotoras) y razones promocionales”, le dijo Crawford a El Nuevo Día en entrevista telefónica cuando se le preguntó porque no ha tenido la oportunidad de tener medirse a las grandes estrellas de su peso.

“Yo no voy a decir mucho, pero muchos dicen que estoy en lado opuesto de la calle, que estoy con el promotor incorrecto, por tanto, no quieren pelear conmigo”, añadió el peleador cuando se le insistió en cuáles podían ser esas razones para no que se no den esas peleas.

Terence Crawford (izquierda) y Shawn Porter (derecha) se miden durante una conferencia en Las Vegas para promocionar su pelea del sábado. (Mikey Williams/Top Rank Inc)

Crawford también contestó con un “no sé” ante la interrogante en torno a si Spence Jr. aceptará medirse con él en algún momento para unificar títulos.

“No sé. He pedido esa pelea por años y no ha sucedido”, señaló tranquilamente sobre el combate que no solo ha reclamado él, sino los fanáticos del boxeo.

Una bola de demolición

Al hablar sobre Porter (31-3-1, 17 KO’s), dijo que en términos personales “es un tipo cool y agradable”. Añadió que como boxeador “es como una bola de demolición, es agresivo y se mueve por todos lados”.

Crawford no quiso vaticinar cómo terminaría la pelea de este sábado o si entiende que puede noquear a Porter. “Tenemos que esperar y ver. Por eso es que vamos a pelear el 20 de noviembre”, apuntó.

El monarca welter de la OMB reconoció que la pelea del sábado es “muy importante porque hay mucho en juego”. Entre las cosas que podrían dilucidarse es si Crawford debe ser considerado uno de los mejores libra por libra, una contienda en la que el campeón indiscutido de peso súper mediano, el mexicano Saúl “Canelo” Álvarez ocupa el primer lugar.

PUBLICIDAD

Sobre este particular, dijo que “Canelo es un gran peleador” ante el cual se quitaba el sombrero. Expuso que él podría ser considerado el mejor libra por libra de ganar su próximo combate de manera convincente.

Las peleas principales de esta cartelera son un evento de pague por ver (PPV, por sus siglas en inglés) que se transmitirá exclusivamente por ESPN+ a partir de las 10:00 p.m., hora de Puerto Rico.

Antes de esta transmisión, el boricua Christopher “Pitufo” Díaz se medirá en una pelea a 10 asaltos ante el ex campeón mundial de peso junior pluma Isaac Dogboe. El combate Díaz-Dogboe se transmitirá en vivo por ESPN2 y ESPN+ desde las 8:00 p.m.