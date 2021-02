El expúgil puertorriqueño Félix “Tito” Trinidad se convirtió el viernes en el padrino del Programa de Boxeo del Departamento de Recreación y Deportes y Asuntos de la Juventud del Municipio de San Germán, dirigido por Rubén Centeno.

El evento se llevó a cabo en el gimnasio de boxeo Efrén Feliberty, donde el atleta aprovechó la oportunidad para hablarle a los jóvenes presentes sobre la importancia de la disciplina y perseverancia a nivel personal y profesional.

“Aunque no descarto en algún momento dado de la vida convertirme en entrenador o manejador, ahora mismo me veo solamente como conferenciante… En este preciso momento, me encuentro dedicándole mucho tiempo a la familia”, manifestó el deportista, quien confesó que “estoy buscando más del Señor en el Ministerio El Último Llamado, en el área de Cupey Bajo… Le doy las gracias a Dios por estar en la iglesia… Quiero darle toda la Gloria al Padre en este tiempo de la vida”.

De otra parte, el alcalde de la municipalidad, Virgilio Olivera Olivera, dijo que “se ha demostrado que los deportes sacan a los niños, niñas y jóvenes de las calles y los ubica en asuntos que son muy productivos… ¡Mente sana en cuerpo sano”!

De otra parte el director de Recreación y Deportes municipal, Centeno, indicó cuáles serán las funciones de Trinidad como padrino del programa boxístico.

“Tito va a estar con nosotros, de dos a tres veces al año, ayudando al instructor de boxeo Georgie Iglesias. Va a estar colaborando con lo que tiene que ver con la programación deportiva y recreativa”, informó Centeno.

“Tito es, sin duda alguna, uno de los boxeadores más completos a nivel mundial. Además, tiene unos grandes conocimientos y valores humanos. Esto es lo que nosotros buscamos, que no solo nos ayude en la faceta del entrenamiento y clínicas deportivas, sino que también pueda inspirar a los participantes con las experiencias de la vida”, agregó.