No es un secreto que existe ‘mala sangre’ entre Vasiliy Lomanchenko y Teófimo López. Y eso fue evidente cuando se encontraron el miércoles para promover el duelo del sábado cuando estarán en juego los cuatro cinturones de la división ligera (135 libras).

Fue la primera vez que los púgiles estaban sobre el mismo escenario desde el pasado diciembre, cuando Lomachenko subió al ring poco después de López noquear a Richard Commey para conquistar la faja de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

Los campeones mantuvieron una distancia de 12 pies, pero la tensión era palpable.

“Estoy pensando solo en mi pelea del sábado. Eso es todo. Para mí, creo que será un partido de ajedrez”, dijo Lomachenko, quien arriesgaría las fajas del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Organización Mundial de Boxeo (OMB) y de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

El combate originalmente fue programado para el pasado 30 de mayo en el Madison Square Garden en Nueva York. Sin embargo, fue pospuesto por la pandemia del virus COVID-19.

PUBLICIDAD

“No sabré cómo me afectará este largo descanso hasta el sábado por la noche. Nunca he estado fuera del ring durante un año completo como este. Nunca. No sé cómo será”, advirtió Lomachenko (14-1, 10KO). “Creo que lo necesario para que esto suceda es solo un ring, los jueces y la televisión. Eso es todo. Y, por supuesto, cuatro cinturones”.

López, por su parte, insistió que se considera el futuro del boxeo rentado y así espera demostrarlo el sábado durante la función que tendrá como escenario la ‘burbuja’ en el MGM Grand en Las Vegas, Nevada.

“El ‘takeover’ no es solo una frase. Esta es la parte en la que lidero la nueva generación de peleadores. Ganar esto es un sello y una marca para la nueva era. Preparen el popcorn y disfruten del espectáculo”, sostuvo López (15-0, 12 KO).

El evento que produce Top Rank será transmitido en vivo por ESPN, ESPN Deportes y ESPN+ a partir de las 7:30 p.m.