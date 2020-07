La comunidad del boxeo recibió una sorpresa el pasado jueves cuando se utilizó la repetición instantánea a mitad de la pelea estelar de la cartelera de Top Rank en el hotel MGM Grand de Las Vegas entre el puertorriqueño José “Sniper” Pedraza y Mikkel LesPierre para determinar si una caída del boricua fue producto de un golpe o no.

Pedraza, que ganó el combate por decisión unánime, lideraba en las tarjetas de los jueces cuando en el quinto asalto recibió una derecha al cuerpo de LesPierre. Tras el impacto, el cidreño de 31 años pareció tropezar con un pie de su rival mientras intentaba recuperarse del golpe y cayó a la lona. El árbitro Kenny Bayless decretó como válida la caída.

Acto seguido, Pedraza respondió con una combinación para derribar a LesPierre antes de acabar la vuelta. Tras un minuto de descanso, tiempo utilizado entre cada vuelta de tres minutos, la pelea se detuvo inmediatamente después del campanazo para iniciar el sexto round.

Un oficial encargado de las repeticiones y el árbitro alterno Robert Byrd, solicitaron la presencia de Bayless fuera del cuadrilátero para evaluar los monitores. Junto al presidente de la Comisión Atlética de Nevada, Bob Bennett, se tomó la decisión tras una pausa de 2:10 minutos, de que la caída de Pedraza no fue legítima. Bayless regresó al ensogado y dio la información a los miembros de ambas esquinas, quienes lucían aturdidos por la paralización de la reyerta.

Terminada la pelea, Pedraza dijo que no tenía conocimiento de la implementación de la repetición instantánea, a la vez que se mostró disgustado con la revisión realizada en medio de la pelea —pese que fue a su favor— porque entendía que le restó tiempo para acabar con LesPierre, quien terminó lastimado después del quinto asalto y tuvo un tiempo de gracia para recuperarse.

¿Qué piensan los púgiles de este mecanismo en el boxeo?

El boricua Christopher “Pitufo” Díaz, quien el pasado 23 de junio tuvo una sólida victoria frente a Jason Sánchez en Las Vegas, compartió la misma impresión de Pedraza.

“No me molestaría que utilicen la repetición en mi pelea, pero que no paren la acción porque si tengo al rival lastimado, no quisiera que tuviera la oportunidad de que se recupere”, compartió Díaz a través del portavoz de Top Rank, Gardy López.

La repetición instantánea se ha establecido en la mayoría de los principales deportes en el mundo en los últimos años.

Herramienta para todos

El presidente y promotor de Universal Promotions, Javier Bustillo, también dio un voto a favor a la repetición instantánea, aunque opinó que el uso de esta debió ser manejada de otra manera.

“Yo siempre he estado a favor del ‘instant replay’. A veces, en los intercambios de golpes los movimientos son muy rápidos y ahí te da la oportunidad de corregir un fallo. Lo malo es quién levanta el ‘instant replay’, porque ni siquiera la esquina de Pedraza sabía lo que estaba pasando. Hay que instruir a las esquinas de que es un derecho para levantarlo”, expresó.

“Estoy a favor siempre y cuando las esquinas lo puedan levantar cuando tengan dudas. Cuando pararon la pelea, las esquinas no sabían por qué lo hicieron y cuando dieron la decisión tuvieron que dar una explicación porque no sabían. Estoy a favor de que sea una herramienta accesible para todas las partes”, agregó Bustillo, quien prefiere que las evaluaciones se hagan después del último asalto para evitar recesos prolongados y que los jueces estén envueltos en la decisión.

Aunque la repetición instantánea se aprobó de forma limitada en el estado de Nevada en 2009 (para la revisión de heridas causadas por un puño legal o un golpe ilegal), no fue hasta el año pasado que se enmendó la regla para determinar la legitimidad de los nocauts.

En septiembre de 2019, la medida fue utilizada por primera vez durante la reyerta del campeón mundial de pesos completos Tyson Fury frente a Otto Wallin. La evaluación buscaba determinar si el golpe de Wallin, que provocó una cortadura profunda arriba de la ceja izquierda de Fury, fue legal. El análisis final indicó que la herida fue producto de un cabezazo. Si no hubiera ocurrido la revisión, Fury corría riesgo de perder la pelea por una detención médica debido a la gravedad de la cortadura.

En un reporte de ESPN del 18 de septiembre de 2019, la Comisión admitió que cometió un error al no informarle a las esquinas de inmediato sobre la decisión, la cual fue dada a los entrenadores primero por la transmisión del canal.

Repetición en Puerto Rico

En Puerto Rico, la Comisión de Boxeo local ha discutido en el pasado la utilización de la repetición instantánea en las carteleras celebradas en la isla. El presidente del organismo, Víctor “Luvi” Calleja, declaró a El Nuevo Día que le gustaría que la regla se implemente una vez regresen los eventos boxísticos detenidos por la pandemia del COVID-19, aunque no hay presupuesto para implementar un programa.

“Esa opción le da más pureza al boxeo al momento de tomar una decisión. En el momento, a algunos les van a gustar y a otros no, pero creo que es conveniente”, sostuvo el expúgil boricua.

“Yo quisiera implementarla en la Comisión, pero el departamento no tiene dinero para comprar cámaras ni personal para grabar. Estoy pensando que las cadenas como WAPA Deportes y DIRECTV nos pueden asistir con su transmisión y ángulos de cámara para que el referí haga las evaluaciones durante el minuto de descanso. Eso sería un avance extraordinario. Le conviene al boxeador y al boxeo sin duda alguna. Lo he discutido con los jueces y referís y dicen que es un adelanto brutal. Los referís Luis Pabón y Roberto Ramírez, con experiencia internacional, dicen que ayuda un montón”, dijo Calleja.