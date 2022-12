Aunque su futuro en el boxeo rentado luce prometedor, el prospecto puertorriqueño Xander Zayas reconoce que tiene espacio para mejorar.

Es por eso que el sábado se dio una B+ en su desempeño ante el mexicano Alexis “Laberinto” Salazar Flores (24-5, 9 KO’s), contra quien hizo su primera defensa exitosa del título NABO de las 154 libras de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y consiguió el título regional de la United States National Boxing Champion (USNBC) del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Luego que se anunciara que el boricua había ganado por decisión unánime -los jueces vieron la pelea 80-72, 79-73 y 79-73- analizó su ejecución sobre el cuadrilátero del Madison Square Garden, en Nueva York.

A preguntas de El Nuevo Día del porqué de su dictamen, expresó que, aunque estaba feliz por la victoria, entendía que debía mejorar “todo” y expuso que “poco a poco” harían los ajustes correspondientes.

PUBLICIDAD

“El jab lo pude haber utilizado más allá en la noche, las fintas, el movimiento de piernas, el movimiento de cintura… Pero nuevamente, esto es parte del crecimiento. Es parte de lo que uno tiene que hacer para aprender y seguir creciendo”, apostilló el peleador de 20 años.

Zayas (15-0, 10 KO’s) manifestó que no usó el jab con más frecuencia porque entró “en un estado de comodidad” en el que pensaba que “no era necesario”.

“Pero cuando vimos la pelea de nuevo, vi que cada vez que lo utilizaba, las combinaciones llegaban mucho más fácil que cuando no lo hacía”, declaró.

Xander Zayas celebra después de derrotar a Alexis Salazar. (Mikey Williams/Top Rank Inc)

El púgil compartió que su esquina le decía que estaban “bien, pero que tenía que controlar la distancia”.

“Que teníamos que mantenernos enfocados y concentrados en mi defensa y en mi ofensiva. Atacar, defender y contraatacar. Algo que dejé de hacer en varios asaltos”.

El deportista mencionó que Salazar Flores lo provocaba con insultos y con muecas durante la pelea, lo que lo llevó a querer tener una guerra con el mexicano. Zayas no quiso repetir las cosas que le decía su oponente, las que catalogó como “cosas absurdas” y “basura”.

Al describir a su oponente, Zayas dijo que no ha sido el más difícil al que se ha medido, aunque sí lo describió como “un poco complicado” y “escurridizo”, algo que ya sabían de antemano.

“Sabíamos que se bajaba mucho. Era cuestión de encontrar los ángulos necesarios para entrar las combinaciones. Pero de nuevo, fueron errores que tenemos que analizar, resolver, practicar y mejorar”.

PUBLICIDAD

Con las emociones a flor de piel

Zayas, que hizo su entrada al ensogado acompañado por el cerrador de los Mets de Nueva York y Relevista del Año de la Liga Nacional, Edwin “Sugar” Díaz, describió ese momento como “vibrante”.

“Es algo que me gustó mucho. Se me paraban los pelos. Cuando caminaba, miraba para todos lados sorprendido. Pero al mismo tiempo me la disfruté, y me di cuenta que en un futuro Nueva York va a ser mi segundo hogar”, pronunció Zayas, quien espera regresar a los ensogados entre marzo y abril del 2023.