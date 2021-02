Xander Zayas no perdió tiempo en el 2020 con cuatro presentaciones ni tampoco lo perderá durante este año al regresar este sábado al ensogado.

La noche del sábado, el boricua estará dentro de la ‘burbuja’ en el MGM Grand por primera vez en el 2021 para enfrentar a James Martin (6-1) a un máximo de seis asaltos, algo novel para el joven boxeador puertorriqueño.

“Estoy emocionado. Sé que será una gran experiencia. Tuve un gran campamento y no puedo esperar para ofrecer un espectáculo”, expresó Zayas (6-0, 5 KO).

Zayas, de 18 años, hizo cuatro peleas durante el 2020: una en Atlantic City, otra en Puerto Rico y dos en Kissimmee, Florida. Las últimas dos fueron en formato ‘burbuja’. Zayas, de paso, está en su segundo año completo en el boxeo.

“Ha sido una gran experiencia desde el primer día. He crecido como peleador y creo que he mejorado en múltiples aspectos del deporte. No puedo ser específico en una sola cosa porque entiendo que he crecido en todo”, afirmó.

Zayas será una de las atracciones del programa preliminar del cartel que encabezará el duelo entre Miguel Berchelt y Oscar Valdez. La función formará parte de la programación de ESPN.

“Es una emoción poder presentar una excelente pelea y estar en esta cartelera significa mucho para mí”, sostuvo.

“El COVID-19 nos detuvo un poco al principio, pero encontramos la manera para seguir moviendo los asuntos hacia adelante. Top Rank me ofreció la oportunidad para pelear dos veces en Florida durante la parte final del 2020. Lo aproveché y ahora estoy en Las Vegas”, agregó Zayas.

Además de Zayas, estará en acción el boricua Jayson “La Maravilla” Vélez (29-7-1, 21 KO) contra el californiano Gabriel Flores Jr (19-0, 6 KO) a 10 asaltos y el cagüeño Omar Rosario (2-0) irá contra Uriel Villanueva (1-0) a cuatro episodios.