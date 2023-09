El púgil puertorriqueño Xander Zayas tuvo el miércoles un frente a frente con su rival de este viernes, Roberto Valenzuela Jr., en lo que será la pelea coestelar del evento encabezado por el campeón Luis Alberto “El Venado” López y Joet González.

El combate entre el boricua (16-0, 10 KO’s) y el mexicano (21-4, 20 KO’s), que será transmitido por ESPN, ESPN Deportes y ESPN+, está estipulado a 10 asaltos, y se llevará a cabo en el American Bank Center en Corpus Christi, Texas.

“Ha sido un viaje muy largo. Llevo 16 peleas. He ido creciendo. He estado aprendiendo. He ido mejorando dentro y fuera del ring. Y estoy emocionado de brindar un espectáculo,”, manifestó Zayas en declaraciones suministradas por la empresa promotora Top Rank.

“En las últimas tres o cuatro preparaciones, hemos estado entrenando para una pelea de 10 asaltos. Ahora tengo la oportunidad y la voy a aprovechar. Estoy frente a un guerrero mexicano que está listo para dar un espectáculo. Tiene muchas cosas detrás de él. El Día de la Independencia de México es el día después. Su familia está aquí con él. Probablemente tendrá a la multitud de la arena apoyándolo. Pero estoy emocionado de brindar un espectáculo y ganarme el apoyo de los fans”, agregó.

Valenzuela Jr. coincidió.

“Es una fecha muy importante para mí y para México. Entonces vamos a dar lo mejor para sacar un buen resultado. Esta es mi oportunidad para que sepan quién es Roberto Valenzuela”, sostuvo el mexicano.

La última vez que Zayas subió al ensogado fue apenas en junio, cuando venció a Ronald Cruz por decisión unánime.

En otros pleitos, el prospecto peso ligero Emiliano Fernando Vargas (6-0, 5 KO’s) chocará ante el español Alejandro Guardado (5-0, 1 KO’s).

Mientras que Omar Aguilar (25-1, 24 KO’s) y Julio Luna (20-1-2, 11 KO’s) harán lo propio en una pelea a ocho asaltos, entre otros combates.