Una de las glorias del boxeo puertorriqueño, Wilfred Benítez, celebra este martes, 12 de septiembre, su cumpleaños número 65 rodeado de su familia en la ciudad de Chicago, Illinois, donde reside hace cinco años junto a su inseparable hermana, Yvonne Benítez.

“El Radar”, como era conocido el otrora campeón mundial de las divisiones superligera, welter y superwelter, pasará un día tranquilo, a la espera de que en horas de la tarde se le cante el tradicional “cumpleaños feliz”.

“Hoy lo vamos a celebrar como siempre. Más tarde le voy a comprar un bizcochito que él se pueda comer para celebrarle el cumpleaños. Mi hija vendrá a la tarde con sus hijos, y nos acompañará a mi esposo y a mí”, compartió Yvonne en entrevista telefónica con El Nuevo Día en la mañana del martes.

Con voz entrecortada, la mujer reconoció que se sentía afortunada de poder celebrar otro año más de vida de su hermano, que sufre de encefalopatía traumática crónica a consecuencia de los golpes que recibió durante su carrera deportiva que comenzó en 1972 como aficionado hasta su retiro en 1990.

PUBLICIDAD

Benítez tiene su movilidad bien comprometida por lo que lo mueven en silla de ruedas, no puede hablar y depende de su hermana para todas sus necesidades.

“Yo me siento alegre porque Dios le ha dado un año más de vida, y sus fanáticos le escriben por Facebook, por WhatsApp o me envían mensajes de texto felicitándolo. Esto es una satisfacción porque es saber que todavía hay quien se acuerda de él. Pero me entristece a veces verlo así (sin poder moverse por si mismo ni hablar)”, expresó.

Se encuentra estable de salud

Yvonne dijo que el que exboxeador “está estable” dentro de su condición de salud y sostuvo que recibe terapias físicas y ocupacionales. Sobre este último tema, reconoció que ha habido periodos en los que está varios meses sin recibirlas, lo que causa retrasos en su recuperación.

“Él está estable dentro de su condición. Él tiene sus condiciones, pero están controladas. Tiene sus altas y bajas según pasan los días”, apuntó.

“A veces, cuando uno está hablando o viene alguien a visitarlo y dicen cosas graciosas, él se sonríe. Uno sabe que él está consciente”, añadió.

Benítez se convirtió en 1976 en el campeón mundial más joven en la historia cuando a los 17 años despojó del título superligero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) al colombiano Antonio “Kid Pambelé” Cervantes. “La Biblia del Boxeo”, como también se le conocía por su superioridad técnica en los ensogados, ostentó igualmente las fajas de las 147 y las 154 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Cerró su carrera profesional con marca de 53 victorias, ocho derrotas, un empate y 31 nocauts. Es miembro desde 1996 del Salón de la Fama del Boxeo Internacional, en Canastota, Nueva York.

PUBLICIDAD

Se midió a otros legendarios peleadores como Thomas Hearns, que lo despojó de su faja superwelter del CMB; Roberto “Mano de Piedra” Durán, contra quien defendió con éxito el mencionado cinturón; y Sugar Ray Leonard, que le arrebató el título welter.

En el 2019, un panel de expertos convocado por El Nuevo Día lo seleccionó como el tercer mejor boxeador puertorriqueño de todos los tiempos para la serie Leyendas Boricuas del Ring. Solo fue superado por Wilfredo Gómez y Félix “Tito” Trinidad.

A preguntas de este medio, Yvonne compartió las necesidades que enfrenta junto a su hermano. Entre ellas mencionó la falta de un automóvil tipo van para poder llevarlo a sus citas. Igualmente, dijo que estaban en la búsqueda de una casa sola para rentar de manera que no interrumpan el descanso de sus vecinos.

Wilfred Benítez vive hace cinco años en Chicago junto a su hermana Yvonne. Así lucía el martes en la mañana. "Cuando ve la cámara, cierra los ojos", bromeó Yvonne. (Suministrada)

“Yo necesito una van para poderme mover a sus citas médicas. Esa es una de las prioridades porque a veces he perdido citas o llegado tarde y no me atendían. Ya me atienden porque conocen su caso y saben que tengo problemas con la transportación. Él tiene muchas citas médicas”, explicó.

“Donde mejor él puede estar es en una casa porque no es lo mismo tener vecinos abajo y arriba, y él tiene sus momentos de noche en que no duerme y hace ruido”, apuntó.

Los interesados en ayudar al exboxeador pueden hacerlo a través del sistema de pagos en línea PayPal a @yvonnebenitez.