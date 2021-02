El cotizado boxeador puertorriqueño Xander Zayas tendrá su primera experiencia dentro de la ‘burbuja’ que estableció la empresa promotora Top Rank en el MGM Grand en Las Vegas, Nevada, el 20 de febrero cuando enfrente a James Martin (6-1).

“Estoy super agradecido por la oportunidad de pelea en la ;’burbuja’. Listo para poner un excelente show y loco de subir al ring pelear enseñar a la gente las cosas que he estado trabajando y que he crecido como boxeador”, compartió Zayas desde su residencia en Sunrise, Florida.

El joven de 18 años con record de 6-0 con cinco nocauts, peleará a seis episodios.

“He trabajado superbién, preparado para hacer los seis asaltos si fuera necesario para terminar el 2021 en ocho asaltos”, dijo. “He crecido y madurado como peleador y persona. Veo las cosas diferente dentro del ring. Creo durante mi primer año en el boxeo profesional lo más importante ha sido crecer y seguir aprendiendo como peleador”, agregó.

Durante las pasadas semanas, Zayas compartió con el excampeón mundial Adrien Broner, así como el monarca de las 135 libras, Gervonta “Tank” Davis.

“Ha sido una experiencia súper buena. He aprendido como boxeador, me han dado consejos y estoy agradecido. He sido como una esponja absorbiendo y aprendiendo todo lo bueno que pueda de ellos, cosas que me harán crecer al final del día”, sostuvo Zayas.

En la porción de las peleas preliminares de la función estará el boricua Frevian González (4-0, 1 KO) contra el mexicano Bryan Lua (7-0, 3 KO). Además, el cagüeño Omar Rosario (2-0) debutará en Las Vegas en una pelea de cuatro asaltos contra Uriel Villanueva (1-0) en la división wélter (147 libras).

Dichos combates serán transmitidos por ESPN+.