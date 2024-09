Xander Zayas y Damián Sosa cumplen con la báscula para su pelea en el Teatro del Madison Square Garden

“Él (Sosa) no va a arruinar mi plan de pelea. Todos lo han intentado. Diecinueve peleas, y no han tenido éxito. Estoy enfocado. Sé lo que tengo que hacer. Tengo hambre de ser campeón mundial en 154 libras, y eso no va a cambiar. Voy a entrar al ring, voy a estar enfocado, y me voy a divertir como siempre lo hago”, agregó el boricua, que se trasladó a Nueva York desde el pasado sábado.